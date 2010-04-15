یک باند ناامنی اجتماعی و جعل اسناد دولتی در استان کرمانشاه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این باند با استفاده از شگردهای گوناگون و جعل عنوان مامورین اطلاعات، نیروی انتظامی سپاه پاسداران، دستگاه قضائی و ... اقدام به شرارت، ایجاد ناامنی اجتماعی، زورگیری و جعل انواع و اقسام اسناد دولتی می‌نمودند.

براساس این گزارش از اعضای این باند مقادیر زیادی تجهیزات از جمله سلاح جنگی، بیسیم، گاز اشک‌آور، احکام جعلی ماموریت ارگان‌های مختلف و اسناد جعلی دولتی از قبیل کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، اسناد مالکیت، کارت و پلاک جعلی خودرو به دست آمده است.

همچنین از این گروه دستگاه چاپ اسکناس و دستگاه پیشرفته گنج‌یاب و مقادیر قابل توجهی اشیاء عتیقه کشف و ضبط گردیده است.