  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

وزارت اطلاعات خبر داد :

یک باند ناامنی اجتماعی و جعل اسناد دولتی در استان کرمانشاه متلاشی شد

یک باند ناامنی اجتماعی و جعل اسناد دولتی در استان کرمانشاه متلاشی شد

یک باند ناامنی اجتماعی و جعل اسناد دولتی که در سطح کشور فعالیت می‌ کرد در یک سلسله اقدامات گسترده اطلاعاتی- عملیاتی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)‌در اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه شناسایی، متلاشی و 8 نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این باند با استفاده از شگردهای گوناگون و جعل عنوان مامورین اطلاعات، نیروی انتظامی سپاه پاسداران، دستگاه قضائی و ... اقدام به شرارت، ایجاد ناامنی اجتماعی، زورگیری و جعل انواع و اقسام اسناد دولتی می‌نمودند.

براساس این گزارش از اعضای این باند مقادیر زیادی تجهیزات از جمله سلاح جنگی، بیسیم، گاز اشک‌آور، احکام جعلی ماموریت ارگان‌های مختلف و اسناد جعلی دولتی از قبیل کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، اسناد مالکیت، کارت و پلاک جعلی خودرو به دست آمده است.

همچنین از این گروه دستگاه چاپ اسکناس و دستگاه پیشرفته گنج‌یاب و مقادیر قابل توجهی اشیاء عتیقه کشف و ضبط گردیده است.

کد مطلب 1064536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها