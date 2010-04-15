شرمنده هواداران تراکتورسازی نخواهیم شد/ پرسپولیس در تبریز تماشاگر ندارد

ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس گفت: هرچند نمی‌شود فوتبال را پیش بینی کرد و هیچ تیمی به قصد باخت وارد زمین نمی‌شود اما امیدوارم با حمایت هواداران پرشور تراکتورسازی بتوانیم در بازی فردا روسفید از میدان خارج شویم.

شفق ادامه داد: تیم تراکتورسازی تمرینات منظم و خوبی را پشت سر گذاشته و برای ارائه یک بازی خوب و هجومی در خانه از هر نظر آماده است و امیدواریم بتوانیم به سه امتیاز این دیدار دست یابیم. ما در این دیدار تنها محمد ابراهیمی را به دلیل سه اخطاره بودن در اختیار نداریم ولی سایر بازیکنان از هر نظر برای این مسابقه آماده هستند.

وی با بیان اینکه پرسپولیس با شکست در دیدار هفته گذشته مقابل سایپا در این مسابقه با تمام قدرت به میدان خواهد رفت، تصریح کرد: با توجه به هدف‌گذاری پرسپولیس برای صعود به لیگ قهرمانان آسیا این تیم مقابل تراکتورسازی از تمام توان خود برای پیروزی استفاده خواهد کرد و این انگیزه تیم ما را برای ارائه یک بازی خوب دوچندان می‌کند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با بیان اینکه تصور نمی‌کنم پرسپولیس در این دیدار تماشاگری داشته باشد، اظهار داشت:‌ به اعتقاد من در بازی فردا ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز در اختیار تماشاگران تراکتورسازی خواهد بود و پرسپولیس نمی‌تواند روی حمایت تماشاگرانش حساب کند، البته ما 10 درصد از جایگاه ورزشگاه یادگار امام (ره) را برای تماشاگر تیم میهمان در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان این که امیدوارم مسابقه فردا دیداری به دور از حاشیه و تنش باشد و هواداران دو تیم تنها تیم‌های خودشان را تشویق کنند، اظهار داشت: امیدوارم تماشاگران دو تیم از تماشای یک بازی زیبا، هیجان انگیز و جذاب لذت ببرند و در پایان تیمی که شایستگی پیروزی را دارد برنده این بازی شود.