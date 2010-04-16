آشنایی با فعالیت فضایی مهمترین هدف برگزاری شب یوری در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمد الستی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: جمهوری اسلامی ایران هم اینک به یکی از 12 کشور دارای فناوری دست یابی به علوم فضایی در جهان تبدیل شده است که به منظور تبیین این جایگاه برای مردم، شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران در سلسله مراسم های نکوداشت پرواز اولین انسان به فضا می کوشد با برگزاری همایش های مختلف نسبت به بیان دستاورد ها و اهمیت فعالیت های فضایی برای مردم اقدام کند.

وی اضافه کرد: فعالیت های فضایی برای هر کشور دارای اهمیت ویژه ای است به گونه ای که بسیاری از کشور های دارای این فناوری از این علوم برای فعالیت های مخابراتی دفاعی و نیز تقویت توان دفاعی و استراتژیکی خود بهره می گیرند.

هماهنگ کننده پروژه بین المللی شب یوری در ایران با اشاره به این که هم اینک در 200 کشور جهان این روز از سوی فعالان نجوم گرامی داشته می شود، اضافه کرد: در ایران انجمن های نجوم در بسیاری از شهر ها از جمله اصفهان، زنجان، تبریز، خوی، یزد، شیراز، اهواز، تهران و اراک مراسم های مختلفی برگزار می شود که این مراسم ها تا روز نجوم ادامه می یابد.

فعالان نجوم در جهان، 12 آوریل هر سال اعزام "یوری گاگارین" نخستین فضانورد راه یافته به جو زمین را گرامی می دارند.

