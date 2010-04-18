تاکسیهای شهرهای "کیلان" و "آبسرد" به شهرداری واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، تاکسیهای مسافربری فعال در مسیر شهر های "کیلان" و "آبسرد" که پیش از این زیر نظر بخشداری بخش مرکزی شهرستان دماوند اداره می شد از این پس به شهرداریهای هر یک از این مناطق واگذار می شود.

معاون فرمانداری شهرستان دماوند در نشست ترافیک این شهرستان ضمن اعلام خبر فوق افزود: سال گذشته در حوزه تاکسیرانی وی پیرامون سایر خطوط اکسیرانی بخش مرکزی دماوند خاطرنشان کرد: سایر مسیرهای مسافربری شهرستان دماوند که در حوزه روستایی قرار دارند همچنان در اختیار بخشداری مرکزی شهرستان دماوند خواهد بود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.