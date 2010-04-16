به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله محمد یزدی شامگاه پنجشنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی و معاونان کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی فرصتی پیدا کردم و چیزهایی که میتواند ولی امر را محدود کند را بررسی و فهرستی را تهیه کردم و دیدم برخی از اینها را در زمان ما شخصیتهای بزرگ استفاده کردند.
وی اضافه کرد: فتوای شورایی، اجتهاد شورایی، سازمانهای بینالمللی، حق حاکمیت کشورها و... و چیزهای دهن پر کن علمی و فنی که نسل جوان ما را زود میگیرد؛ این افراد میخواهند رهبری کشور را با این همه توفیقها محدود کنند تا جایی که میگویند خبرگان میتواند زمان برای رهبری تعیین کند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم زمان کنونی را سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: در ظاهر امر زمان موفق و پیشرفتهای خوبی داریم، اعتبار جهانی بیشتر میشود، دولت و مجلس با هم رفیق شدند، فاصلههای بین مراجع و دولت برداشته شده و همه حرفها را میفهمیم ولی دوست ندارم این تعابیر را که مثلا رهبر شما، رهبر اسلام تنها و غریب است، استفاده کنم.
یزدی تصریح کرد: رهبری را تنها نگذاریم و نظر ایشان را مقیاس و ملاک قرار دهیم. وی گفت: به عنوان مثال فردی میگوید که چرا آنجا که میبایست مرا امام جمعه میکردند نکردند و دیگری را به عنوان امام جمعه انتخاب کردند. آن فرد از موقعیت علمی خودش استفاده میکند ولی نظام را دچار آسیب میکند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) را مقدس برشمرد و اضافه کرد: اگر این خدمات در چارچوب نظام قرار گیرد ارزش آنها چند برابر است و اگر خدمات 100 درصد باشد ولی خدای ناکرده حاکمیت آسیب ببیند معلوم نیست این خدمات اجر و پاداش داشته باشد.
یزدی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) از یادگاران پر ارزش امام و مورد تائید رهبری و همه آیات و مراجع و علما و مومنان است.
وی با اشاره به احادیثی از ائمه اطهار(ع) در مورد اهمیت کمک به ضعفا، خطاب به اعضای شورای مرکزی و معاونان کمیته امداد اظهار داشت: خدا این توفیق را به شما داده که در خدمت مومنان باشید.
آیتالله یزدی:
برخیها میخواهند رهبری را محدود کنند/ مجلس و دولت با هم رفیق شدند
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: برخیها با استفاده از الفاظ دهن پر کن و طرحهای مختلف میخواهند رهبری را محدود کنند.
