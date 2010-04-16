جشنواره ادبیات داستانی بسیج در قم به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) غروب پنج‌شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور جمعی از مسئولین استان قم، فرماندهان سپاه علی بن ابی طالب(ع) و جمعی از هنرمندان بسیجی در سالن قدس مصلای قدس قم برگزار شد، با بیان اینکه امروز عرصه فرهنگ و هنر مورد تهدید دشمنان نظام جمهوری اسلامی است بیان داشت: امروز وظیفه خطیری در عرصه فرهنگ و هنر و مقابله با تهدیدات نرم دشمن بردوش یکایک ما قرار دارد و سپاه و بسیج نیز که جزئی از این نظام هستند با تفکر بسیجی و با تلاشی خستگی ناپذیر در این عرصه وارد شده است.



مبانی اسلام و تاریخ انقلاب در قالب‌های هنری به مردم معرفی شود



سردار ابراهیم جباری ادامه داد: هنرمندان بسیجی باید در حوزه هنر به صورت فنی و حرفه‌ای وارد شوند و از دین، معارف دینی و فرهنگ دینی خود دفاع کنند و به واگویه کردن وقایع آموزنده تاریخ اسلام، قصص قرآنی، کارها و تلاش‌هایی که در راه اسلام توسط چهره‌های موفق شیعی انجام شده و ... بپردازند.



وی در ادامه گفت: مبانی اسلام و تاریخ انقلاب باید در قالب‌های فرهنگی و هنری به مردم معرفی شود و یکی از این قالب‌ها ادبیات داستانی است.



جباری با بیان اینکه برای توفیق در عرصه هنر الزاماتی وجود دارد، عنوان کرد: سالم‌سازی محیط‌های هنری، تعامل سازنده با سازمان‌ها‌ی دولتی و تشکل‌های خود جوش، به کار بردن روح و نوای بسیجی در کارهای هنری، حفظ و تقویت محبوبیت و مقبولیت فعالیت‌های هنری بسیج در بین آحاد مردم و به خصوص جوانان، به کار‌گیری بعد معنویت و اخلاقی در عرصه هنر از الزامات توفیق در کار هنرمندان بسیجی می‌باشد.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) به تعامل بین بسیج، فرهیختگان و هنرمندان جامعه تأکید کرد و گفت: بسیج هنرمندان برای توفیق و رسیدن به اهداف خود باید با هنرمندان و فرهیختگان جامعه تعامل داشته باشد و نشست‌ها و جلساتی را با هنرمندان و فرهیختگان داشته باشد.



جباری با تأکید بر حضور هوشمندانه در عرصه فرهنگ و هنر اظهار داشت: یک هنرمند نباید نسبت به اعتقادات‌، شهدا، انقلاب، مسائل سیاسی کشور، ارزش‌ها و هویت ملی و اسلامی خود بی‌اعتنا باشد.



گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور فرج الله سلحشور، کارگردان سریال حضرت یوسف(ع) برگزار شد از 10 اثر برتر در سه رشته داستانک؛ داستان بلند و کوتاه و 45 اثر برگزیده با اهدای جوایزی تقدیر شد.