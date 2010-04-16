پخش برنامه های استانی از ماهواره ضرورت دارد

علی نواداد، مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی درباره ضرورت برنامه‌های مراکز استانها روی ماهواره در حالی که به لحاظ کیفی‌سازی هنوز مراکز استانها برای رسیدن به استانداردها فاصله دارند، به خبرنگار مهر گفت: پخش برنامه های استانی از ماهواره کاملاً ضروری است، چرا که در مناطق کوهستانی ما نقاط کور زیاد داریم و به لحاظ فنی برای سیگنال رسانی مشکلاتی داریم. بنابراین پخش برنامه های استانی از شبکه های ماهواره کاملاً لازم است و این مشکل هم برطرف می کند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر مخاطبان آذری زبان در جاهای مختلف پراکنده هستند و ما هم سعی می کنیم متناسب با ذائقه آنها برنامه سازی کنیم، حتی برخی برنامه های استانی به لحاظ کیفی از برنامه های شبکه های سراسری جلوتر هستند. شما در نظر بگیرید برای خرید کتاب به یک کتاب فروشی مراجعه می کنید، مسلماً همه کتاب ها را نمی خرید و متناسب با علاقه خود کتاب را تهیه می کنید. درباره برنامه های ماهواره هم این مسئله صدق پیدا می کند و شما می توانید بر اساس سلایق خود برنامه ای را انتخاب کنید.