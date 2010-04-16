ولایت پذیری تنها رکن غلبه بر توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار عبدالله عراقی شامگاه پنج شنبه در یادآور سه هزار شهید استان زنجان با عنوان "افلاکیان خاکی" در مسجد امام حسن مجتبی (ع) منطقه اسلام آباد شهر زنجان افزود: پیروی از ولایت و گام برداشتن در مسیر اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی جامعه ایران را از هر گونه آسیبی بر حذر داشته است.



سردار عراقی با بیان اینکه در فتنه بعد از انتخابات فضای غبار آلود و جبهه خودی و غیر خودی قابل تشخیص نبود، ادامه داد: در دوران انتخابات دهم، نظام اسلامی با یک کودتا و براندازی نرم مواجه شد که بسیار سخت و خطرناک تر ازهشت سال جنگ تحمیلی و نابرابر بود.

جانشین فرمانده نیروی زمین سپاه درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی را اساسی ترین عامل در راه شناخت سره از ناسره دانست و تاکید کرد: هوشیاری و تدبیر مقام معظم رهبری موجب شد جامعه در مقابل توطئه و فتنه ایجاد شده هوشیارانه عمل نماید و آن را خنثی نماید.



سردار عراقی، افزود: در فتنه بعد از انتخابات ملت بزرگ ایران هوشیارانه و ولایت محورانه وارد صحنه مقابله با فتنه نرم شدند که این امر موجب تقویت نظام شده و توطئه های استکبار را با شکست مواجه نمود.



وی 9 دی و 22 بهمن سال 88 را تاکید مجدد ملت بر وفاداری و تبعیت خود از نظام اسلامی دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با توطئه های مختلف مواجه بوده و دشمن می کوشد با توطئه های مختلف به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد نماید بنابراین باید ملت هوشیارانه در صحنه باشد.



جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه تاکید کرد: تا مادامی که دینمان را حفظ کنیم، تا زمانی که پیرو ولایت فقیه باشیم و مردم در صحنه باشند هیچ خطری کشور و نظام را تهدید نمی کند.



سردار عراقی در ادامه "دینداری، ایمان و عشق به خداوند و امام حسین (ع)، رهبری های داهیانه حضرت امام خمینی (ره) و حضور مردم در صحنه " را سه عامل مهم و اصلی در پیروزی جنگ تحمیلی عنوان کرد و گفت: با وجود حمایت های کشورهای مختلف به ویژه ایادی استکبار از عراق طی هشت سال دفاع مقدس چیزی جز شکست نصیب دشمن بعثی نشد.

وی با اشاره به پشتیبانی های نظامی و اطلاعاتی دولتهای استکباری و ابرقدرتهای جهان از رژیم بعث عراق در طول هشت سال دفاع مقدس افزود: مردم ایران به عشق حضرت امام خمینی (ره) فرزندان خود را رهسپار جبهه ها کردند و امام (ره) نیز توانست به پشتیبانی و ایستاده گی ملت ایران و رشادت های رزمندگان اسلام این جنگ را به درستی مدیریت کرده و به پیروزی برساند.

جانشین فرمانده نیروی زمین سپاه با بیان اینکه طی هشت سال دفاع مقدس ملت ایران 300 هزار شهید و هزاران آزاده و جانباز را در راه دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دادند، افزود: این هزینه بزرگی بود ولی با این همه ملت ایران همواره در طی هشت سال دفاع مقدس همه تحلیل های کشوری های استکبار را نقش بر آب کردند.



سردار عراقی با بیان اینکه شهدای ایران اسلامی از اباعبدالحسین (ع) و حضرت زینب (س) الگو گرفته و از شهادت ترس و واهمه ای نداشتند، افزود: عزت، سربلندی، شرف، ناموس و عظمت امروز ایران اسلامی مدیون و حاصل خون شهدا است.