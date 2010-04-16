  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

آزاد:

سیستان و بلوچستان نقش مهمی در تأمین گوشت مورد نیاز کشور دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه در سال گذشته 40 هزار تن گوشت قرمز از این استان به سایر استانهای کشور ارسال شده، گفت: سیستان و بلوچستان نقش مهمی در تأمین گوشت مورد نیاز کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد شامگاه پنجشنبه در دیدار با هیئت بازرگانی کشور، استعدادها و توانمندیهای استان سیستان وبلوچستان را در بخش تولیدات کشاوزی و دامی برشمرد و اظهار داشت: علی رغم کویری بودن استان، در حال حاضر علاوه بر تولید سالانه بیش از 2 میلیون و 500 هزار تن انواع میوه های گرمسیری، سردسیری و قاره ای نظیر مرکبات، موز، انبه و هندوانه، چهار میلیون و 200 هزار واحد دامی نیز در سیستان و بلوچستان فعال است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با همت دولت علی رغم محدودیت منابع آبی، بخش کشاورزی و دامی بطور تصاعدی رشد کرده و بیشترین اشتغال را به خود اختصاص داده، به طوریکه علاوه بر احداث و راه اندازی 9 کشتارگاه صنعتی به همراه 25 واحد فرآوری، ظرفیت بسته بندی گوشت از مرز 60 هزار تن در سال نیز فراتر رفته است.

وی عنوان کرد: به منظور ایجاد اشتغال و تأمین هزینه خانوار مرزداران، هر یک از مرزنشینان می توانند تا مبلغ 30 میلیون ریال دام و کالا وارد کشور نمایند.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران نیز در این دیدار با تقدیر از علی محمد آزاد، خاطر نشان کرد: سیستان و بلوچستان در تأمین گوشت مورد نیاز تهران بزرگ نقش مهمی ایفا کرده است.

