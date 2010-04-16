دغدغه تامین مسکن مردم را حل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین وزیر مسکن و شهرسازی در پایان سفر یک روز به استان قزوین و بازدید از نحوه اجرای طرح مسکن مهر در شهرستانهای آبیک، تاکستان، بوئین زهرا و قزوین پنجشنبه شب در جلسه مهم ستاد تامین مسکن استان شرکت کرد.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام ابوترابی، روح الله عباسپور، امیر طاهرخانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، عجم استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در سالن باغستان تشکیل شد علی نیکزاد اظهار داشت: خدا را شاکریم که تامین بالاترین نیاز مردم( مسکن) به ما سپرده شده که باید آن را حل کنیم که در صورت تامین این نیاز توانسته ایم بسیاری از مشکلات اجتماعی،‌ فرهنگی، اقتصادی، روانی و از همه مهمتر اشتغال بخش زیادی از جامعه را حل کنیم.

وی گفت: اگر مسکن مردم تامین شود، اشتغال جوانان حل می شود، بزهکاری و طلاق کمتر می شود، ‌امنیت بالا می رود و آرامش روحی مردم تامین می شود.

نیکزاد افزود:‌ سیاست دولت خدمتگزار عمل به فرمایش امام راحل در خانه دارکردن مردم کم درآمد با کمترین هزینه است و بر همین اساس وزارت مسکن و شهرسازی با اجرای طرح مسکن مهر و دادن زمین رایگان، پرداخت وام قرض الحسنه تا سقف حدود 70 درصد قیمت مسکن و ارائه خدمات زیربنایی با کمترین هزینه و ساخت مسجد، مدرسه، فضای ورزشی و فرهنگی در این طرحها همه متقاضیان مسکن را صاحب خانه می کند.

وی خاطر نشان کرد: برخی به نحوه پرداخت وامهای بدون بهره و زمین رایگان ایراد می گیرند و دوست دارند ما خون مردم را در شیشه کنیم اما خوشبختانه با کارهای انجام شده توانستیم تورم در بخش مشکن را کاهش دهیم و با کاهش و تثبیت قیمت مسکن مردم را به خانه دار شدن امیدوار کنیم.

وزیر مسکن و شهرسازی یادآورشد: در شش ماهه اول سال 88 در صدور پروانه ساختمانی با 31 درصد رشد منفی روبرو بودیم که این رقم در 9 ماه به 13 درصد رسید و در 12 ماه به پنج درصد که این کاهش با تثبیت و کاهش قیمت موجب جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در کشور شد.

نیکزاد گفت: ما مصمم هستیم دغدغه تامین مسکن را در مردم از بین ببریم و همه متقاضیان را صاحب خانه کنیم لذا در طرح مسکن مهر هیچ متقاضی را رد نمی کنیم و از انبوه سازان هم دعوت می کنیم در اجرای طرح به دولت کمک کنند که در صورت مشارکت شش هزار انبوه ساز و ساخت 100 واحد توسط هر انبوه ساز قادریم سالانه 600 هزار واحد را بسازیم و تحویل مردم دهیم.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به بازدید خود از طرحهای مسکن مهر استان قزوین تصریح کرد: کاری که در استان قزوین صورت گرفته بسیار ارزشمند است و با بکارگرفتن مهندسان جوان، تعامل بسیار منطقی با مدیران، استانداری، دستگاههای ذیربط و رعایت همه جوانب فنی طرح به خوبی پیش می رود و امیدواریم با افتتاح اولین سری این واحدها تا نیمه اول امسال بتوانیم این استان را به عنوان الگوی عملی و اجرایی به سایر استانها معرفی کنیم.

وی خاطر نشان کرد موضوع مسکن مسئله ای فرابخشی است و بدون حلقه های زنجیر آن اجرایی نمی شود لذا ما از همه سازندگان و تعاونیها برای مشارکت در کار دعوت می کنیم تا در اجرای طرح مسکن مهر به صورت صنعتی به ما کمک کنند.

وزیر مسکن گفت: دولت و مجلس به عنوان ید واحده به دنبال حل مشکل مسکن مردم هستند و امیدواریم دغدغه مسکن را از زندگی مردم برطرف کنیم و امید به خانه دار شدن با کمترین آورده(‌از دو میلیون تا 10 میلیون تومان)‌ را برای همه مردم زنده کنیم.

در این جلسه مصوبات مهم ستاد تامین مسکن استان قزوین در 25 بند به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی و اعضا جلسه رسید.