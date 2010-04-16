ایرج پارسی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این مجموعه گفت: مجموعه "تاریخ نقد ادبی در ایران" مشتمل بر تحلیلی از آراء روشنفکران ایرانی از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا دوران معاصر در حوزه نقد ادبی است و از کتاب "روشنفکران ایرانی و نقد ادبی" شروع شده و هم اکنون در حال گردآوری مطالب مربوط به دو منتقد ادبی دیگر عبدالحسین زرین کوب و محمدرضا شفیعی کدکنی هستم.

وی از انتشار قریب‌الوقوع دو کتاب دگر از این مجموعه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: کتاب‌های "ملک‌الشعرا بهار و نقد ادبی" و "فاطمه سیاح و نقد ادبی" به زیر چاپ رفته است و تا مدتی دیگر توزیع می‌شود اما الان مشغول جمع‌آوری یادداشت‌های مربوط به دو مجلد قبلی (کتاب‌های مربوط به زرین‌کوب و کدکنی) هستم.

پارسی‌نژاد درباره ویژگی‌های این پروژه گفت: در جلد نخست (روشنفکران ایرانی و نقد ادبی) آراء انتقادی چهره‌هایی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، عبدالرحیم طالبوف، میرزا زین‌العابدین مراغه‌ای، احمد کسروی و صادق هدایت را درباره ادبیات به صورت دقیق و علمی بررسی کرده بودم.

این پژوهشگر حوزه ادبیات ادامه داد: اما در مجلدات بعدی این پروژه به صورت مونوگرافی درآمد و تا کنون کتاب‌های "علی دشتی و نقد ادبی"، "پرویز ناتل خانلری و نقد ادبی"، احسان طبری و نقد ادبی" و "نیما یوشیج و نقد ادبی" چاپ شده است.

وی در پاسخ به این سوال که "با توجه به تفاوت‌های فکری و مسلکی این روشنفکران، ملاک انتخاب آنها چه بوده است؟" گفت: معیار من تاثیرگذاری آراء انتقادی آنها بوده است؛ من از یک طرف به احسان طبری توجه کرده‌ام و از یک طرف به علی دشتی؛ یکی مربوط به طیف چپ و دیگری مربوط به طیف راست. اما هیچ توجهی به آراء مسلکی و فلسفی آنها نداشته‌ام و تنها به رویکرد آنها به ادبیات نگریسته‌ام که مثلاً طبری رئالیستی و دشتی ذوقی به ادبیات توجه داشت.

پارسی‌نژاد با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کامل شدن این مجموعه کمکی درخور به تاریخ نقد ادبی ایران به مفهوم مدرن آن باشد، در عین حال به محدودیت‌های این پروژه اشاره و تاکید کرد: حجم این مجلدات به‌جز مجموعه اول که بیش از 500 صفحه شد، باید مابین 300 تا 350 صفحه باشد و ناچار من در نوشتن بسیاری از مطالب صرف نظر کردم اما امیدوارم آنها هم بعداً در مجلداتی حجیم‌تر مثلاً دو مجلد 1000 صفحه‌ای توسط همین ناشر (انتشارات سخن) منتشر شود.

این پژوهشگر عرصه ادبیات همچنین از تجدید چاپ نخستین مجلد از این مجموعه (روشنفکران ایرانی و نقد ادبی) در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: استقبال خوبی از این مجموعه به خصوص توسط دانشجویان صورت گرفته و کتاب اول نایاب شده و در مرحله تجدید چاپ قرار گرفته است.