۲۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

جعفری نسب در گفتگو با مهر:

شهروندان کم درآمد تهرانی به مشهد مقدس اعزام می شوند

معاونت گردشگری و مشارکتهای اقتصادی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران از اعزام شهروندان کم درآمد تهرانی به صورت اقساطی به مشهد مقدس خبرداد.

سعید جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از شهروندان تهرانی به دلیل ناکافی بودن درآمد و هزینه سنگین مخارج زندگی قادر به سفر نیستند اظهار داشت: با همکاری و تعامل استانداری خراسان رضوی در سال جاری طرح اعزام شهروندان کم درآمد به مشهد مقدس اجرا می شود.

وی گفت: هیئات مذهبی، فرهنگسراها، کانونها و تشکلهای اجتماعی شهرتهران می توانند با ثبت نام گروهی و استفاده از تسهیلات بانک پارسیان طی اقساط یکساله به  مشهد مقدس اعزام شوند.

معاونت گردشگری و مشارکتهای اقتصادی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران حداکثر هزینه سفر هر مسافر را 60 هزار تومان عنوان کرد و افزود: این طرح برای پرسنل شهرداری تهران نیز اجرا می شود.

