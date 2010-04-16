شهروندان کم درآمد تهرانی به مشهد مقدس اعزام می شوند

سعید جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از شهروندان تهرانی به دلیل ناکافی بودن درآمد و هزینه سنگین مخارج زندگی قادر به سفر نیستند اظهار داشت: با همکاری و تعامل استانداری خراسان رضوی در سال جاری طرح اعزام شهروندان کم درآمد به مشهد مقدس اجرا می شود.

وی گفت: هیئات مذهبی، فرهنگسراها، کانونها و تشکلهای اجتماعی شهرتهران می توانند با ثبت نام گروهی و استفاده از تسهیلات بانک پارسیان طی اقساط یکساله به مشهد مقدس اعزام شوند.

معاونت گردشگری و مشارکتهای اقتصادی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران حداکثر هزینه سفر هر مسافر را 60 هزار تومان عنوان کرد و افزود: این طرح برای پرسنل شهرداری تهران نیز اجرا می شود.