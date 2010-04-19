محمدرضا ذبیح الله زاده، مجسمهساز در مورد استفاده آثار حجمی در فضای شهر تهران به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه یکی از مسائلی که وجود دارد این است که برخی از مسئولان تجسمی ما آگاهی زیادی از این هنر ندارند و همین باعث شده است، مجسمههایی که در سطح شهر نصب میشوند، سلیقهای باشند. این از معضلات مجسمهسازانی است که دوست دارند در فضاهای شهری کار کنند.
وی همچنین خواستار حذف عوامل بصری که مانع دیده شدن آثار حجمی هستند، شد: باید عوامل بصری را که مخل دیدن آثار میشوند، حذف کنیم. بیلبوردهای بزرگی در تهران نصب شدهاند که به دلیل منفعت اقتصادی در بهترین نقاط شهر قرار گرفتهاند که البته عقلانی هم هست اما همین بیلبوردها باعث شدهاند که آثار حجمی نصب شده جلوه نداشته باشند.
ذبیح الله زاده افزود: یکی از موارد دیگری که در مجسمههای شهری ما دیده میشود، نصب پلاکارد روی تندیسها در ایام مختلف است که آنها را به آویز تبدیل کرده است و متاسفانه متصدی در این زمینه وجود ندارد.
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