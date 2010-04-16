تیم فوتسال پرسپولیس به لیگ برتر بازگشت/ آرش بتن قزوین هم لیگ برتری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پرسپولیس که در دیدار رفت از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور مقابل دبیری تبریز به برتری 7 بر5 رسیده بود، در بازی برگشت نیز که عصر پنجشنبه در سالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، با 2 گل صاحب برتری شد و با پیروزی 9 بر5 در مجموع دو بازی رفت و برگشت جواز حضور در مسابقات لیگ برتر را بدست آورد.

برای تیم فوتسال پرسپولیس در این بازی خارج از خانه محسن زارعی و کاظم محمدی گلزنی کردند و زمینه ساز صعود تیم پرسپولیس به لیگ برتر پس از پنج سال شدند.

حبیب کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس که با حضور دوباره خود در این باشگاه مجددا تیم فوتسال پرسپولیس را احیا کرد، با حضور در سالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز جدال تیمش برابر دبیری را به تماشا نشست. سرمربیگری تیم فوتسال پرسپولیس را بابک معصومی بر عهده دارد. او را در امر هدایت این تیم سعید عبدالله نژاد همراهی می کند.

در دیگر دیدار مرحله پلی‌آف مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تیم گازخوزستان که در بازی رفت با نتیجه 5 بر3 مقابل آرش بتن قزوین مغلوب شده بود در بازی برگشت برتری 5 بر4 را از آن خود کرد اما در مجموع با نتیجه 9 بر8 شکست خورد و فرصت حضور در لیگ برتر را به تیم قزوینی داد.