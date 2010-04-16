معماری اسلامی و ایرانی در طرح مسکن مهر جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد در جلسه ستاد تامین مسکن استان قزوین که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در سالن باغستان برگزار شد، اظهار داشت: تصمیم درست دولت محترم در مدیریت پرو‍‍ژه مسکن مهرکه زمینه فعال شدن ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور را فراهم کرده توانسته به کنترل و کاهش تورم و رشد شهرسازی و اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند.

ابوترابی فرد افزود: توجه به بافت فرسوده در شهرهای کشور و معماری اسلامی و ایرانی باید در ساخت و سازها جدی گرفته شود و مجلس از این حرکت که باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی دنبال شود حمایت جدی می کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از ساخت 17 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن مهر در استان قزوین به عنویان حرکتی ارزشمند یاد کرد و گفت: در اجرای این طرح بیش از یک میلیون و 700 هزار متر مربع زمین در حال ساخت است و با گردش مالی 500 میلیارد تومانی برای هفت تا هشت هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر سطح دانش معماری و ارتقاء سطح کار گامهای بلندی در استان برداشته شده و این استان آمادکی دارد تا یک سال آینده به طور کامل به ساخت صنعتی روی آورد و به عنوان پایلوت این طرح در کشور نیز مطرح شود.

وی با ابراز رضایت از پیشرفت خوب طرح مسکن مهر و ساخت بیمارستان در تاکستان، آبیک و قزوین از وزیر مسکن و شهرسازی خواست ضمن توجه به بافت فرسوده قزوین نسبت به آغاز مطالعه متروی هشتگرد به محمدیه اقدام لازم را انجام دهد.

روح الله عباسپور نماینده بوئین زهرا در مجلس هم گفت: با فعالیت نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی پویایی خوبی در بخش مسکن کشور ایجاد شده و از طرف مجلس از کارهای انجام شده تقدیر می کنیم.

وی گفت: فعال شدن بخش مسکن حداقل 400 شغل را فعال می کند و امیدواریم روند ساخت مسکن مهر که در استان قزوین هم از شاخصها و وضعیت بسیار مطلوب و رضایت بخشی برخوردار است همچنان تداوم یابد.

امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر رعایت کیفیت در ساخت مسکن مهر گفت: با برنامه های خوب دولت امیدواریم بتوانیم دغدغه مسکن را تا پایان امسال از ذهن و زندگی مردم حذف کنیم.

وی پیش بینی ساخت مدرسه، مسجد، فضای ورزشی و فرهنگی، شبکه فاضلاب و راه در طرح مسکن مهر را ضروری خواند و خواستار توجه به آن شد.