۲۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

بادامچیان:

از تنازع در موضوعات پرهیز کنیم / در شهر مدیریت شهری تصمیم گیر است

نماینده مردم تهران در مجلس بر ضرورت پرهیز از تنازع و دعوا در مسایل متعدد و از جمله موضوعات شهری و عمرانی تاکید کرد و گفت: مدیریت شهری در این سالها همواره عملکرد بسیار خوبی داشته و مردم هم این موضوع را قبول دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدلله بادامچیان درباره انتقادهای سیاسی اخیر از تونل توحید گفت: اختلاف سلیقه همواره وجود دارد اما نباید اجازه داد این اختلاف سلیقه ها به تنازع و دعوا تبدیل شده و کشور را از مسیر توسعه باز دارد.

وی با تحسین عملکرد مدیریت شهری در چند سال گذشته گفت: اصولگرایان در این بخش عملکرد بسیار خوبی داشته اند و باید قدردان عملکرد مجموعه مدیریت شهری باشیم.

 بادامچیان با بیان این که عملکرد خوب شهرداری تهران در سالهای گذشته شاخص تر از هر بخش دیگر است و با هر جای دیگری تفاوت دارد گفت: همه مردم دیده اند که مدیریت شهری تهران چقدر موثر عمل کرده و باعث شده تا اصولگرایان کارنامه خوبی برای ارائه به مردم داشته باشند.

 وی درباره موضوع مونوریل و برچیده شدن پایه های آن از تهران خاطرنشان کرد: این موضوعی است که مدیریت شهر آن را تشخیص داده است و موضوعی عادی است.

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد ایشان فکر می کردند مونوریل برای تهران مناسب است اما آقای قالیباف تشخیص دیگری دارند.

 بادامچیان افزود: درباره این اتفاق نباید دعوا به راه انداخت. این تشخیصی است که مدیریت شهر داده است و موضوع باید به همین جا هم ختم شود، همیشه همینگونه بوده و هست که در مورد شهر مدیر شهرتصمیم می گرفته است .
 
 

