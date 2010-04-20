رکورد جدید در افزایش ترانزیت کالا به ثبت رسید

سعید عبداللهی در گفتگو با مهر با بی سابقه دانستن افزایش میزان ترانزیت کالا از قلمرو کشور در 15 سال گذشته (از سال 73)، تصریح کرد: در حالی میزان رشد ترانزیت در سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال 87 به میزان 21.1 درصد می رسد که در سالهای قبل از آن میزان رشد ترانزیت در قلمرو کشور رقمی در حدود 10 درصد بوده است.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با نسبت دادن میزان ترانزیت به عامل تجارت های جهانی، اعلام کرد: ایران برای سال جاری افزایش ترانزیت در حدود 5 درصدی را پیش بینی کرده است.

این مقام مسئول از ترانزیت 7 میلیون و 90 هزار و 994 تنی انواع کالاها از قلمرو کشور خبر داد و تصریح کرد: 5 میلیون و 662 هزار و 927 تن از این مقدار مربوط به کالاهای غیر نفتی و مابقی آن مربوط به کالاهای نفتی بوده است.

عبداللهی با اعلام افزایش 67.8 درصدی ترانزیت کالاهای نفتی در سال 88 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، گفت: میزان ترانزیت کالاهای نفتی در طول سال 88 به یک میلیون و 428 هزار و 67 تن رسید، این در حالی است که این میزان در سال قبل از آن 851 هزار و 100 تن بوده است.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه 81 درصد از ترانزیت از طریق جاده انجام شده است، اظهار داشت: در سال گذشته 5 میلیون و 755 هزار تن کالا از طریق جاده جابه جا شده که نسبت به سال 87 در حدود 23.3 درصد رشد داشته است ، همچنین راه آهن نیز با 12 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون و 336 هزار تن رسید.