۲۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

با ترک کشور به سمت قزاقستان؛

رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان رسما استعفا داد

استعفای "قربان بیک باقی اف" از سمت ریاست جمهوری قرقیزستان و خروج وی از کشور به مقصد قزاقستان از جمله تحولات این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت موقت قرقیزستان از استعفای "قربان بیک باقی اف" رئیس جمهور این کشور و برکناری رسمی وی از این سمت خبر داد.

سخنگوی دولت موقت قرقیزستان با اعلام این مطلب گفت که باقی اف بصورت رسمی از سمت خود کناره گیری کرده و به این ترتیب راه را برای قانونی شدن دولت آینده این کشور هموار کرده است.
 
گزارشها از توافق دولتهای آمریکا، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) با دولت موقت قرقیزستان برای خروج باقی اف از این کشور حکایت دارد. بر این اساس باقی اف شب گذشته شهر جلال آباد در جنوب کشورش را به مقصد قزاقستان ترک کرده است.
 
خبرگزاری روسی ایتارتاس نیز گزارش داد: شمار زیادی از مقامهای پیشین قرقیزستان از جمله برادر باقی اف که عهده دار وزرات دفاع در دولت وی بود، به همراه او به خارج از کشور رفته اند.
 
طبق این گزارش کشورهای قزاقستان و بلاروس بعنوان کشورهای میزبان پناهندگی به رئیس جمهور مستعفی قرقیزستان پیشنهاد شده اند و باقی اف ترجیح داده به دعوت "نور سلطان نظربایف" رئیس جمهور قزاقستان پاسخ دهد.
 
خاطرنشان می شود که پیش از این "رزا اوتانبایف" رئیس دولت موقت قرقیزستان در پاسخ به درخواست مصونیت "قربان بیک باقی اف" بر لزوم محاکمه وی به جرم کشتار مردم تاکید کرده بود.
