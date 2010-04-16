به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که شامگاه پنجشنبه برگزار شد آیات عظام حسین نوری همدانی و جعفر سبحانی و آیات مرتضی مقتدایی، محمد مؤمن، عباس کعبی حائری شیرازی و ری شهری، اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری و برخی مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
آیتالله حائری شیرازی در این مراسم از حجتالاسلام فاکر به عنوان روحانی زمان شناس، بصیر و فداکار و جریان شناس یاد کرد و اظهار داشت: مرحوم فاکر فردی خط شناس و بصیر بود که به موقع در برابر حوادث و جریانات موضعگیری میکرد.
وی ادامه داد: سوابق انقلابی، مدیریتی و مبارزاتی این عضو فقید جامعه مدرسین درخشان است.
آیتالله حائری شیرازی خاطرنشان کرد: مرحوم فاکر همواره با شجاعت، دیانت و تدبیر در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی از هیچ قدرتی هراس نداشت و با بصیرت و آگاهی هیچگاه تردید را در خودش راه نداد و قدمی به انحراف برنداشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی را برای نهادینهکردن فرهنگ موضوعات مختلف مهم دانست و اظهار داشت: برای نمونه اگر در مورد رعایت حجاب و عفاف نیز مانند بستن کمربند در هنگام رانندگی کار فرهنگی انجام میشد امروز ما شاهد آثار مثبتی از این مقولهها بودیم.
این استاد حوزه علمیه تهاجم فرهنگی را نمونهای از فعالیتهای فرهنگی دشمنان برای از بین بردن هویت دینی و اسلامی جوانان برشمرد و گفت: تهاجم فرهنگی یعنی از حرمت یک کار حرام کم کردن و از واجب و مستحب معروفیت را کاهش دادن، و این موضوع وقتی که واجب و حرمت اثرش را از دست داد آثار سوئی به دنبال خواهد داشت.
آیتالله حائری شیرازی ادامه داد: امروز دشمنان ما با برنامهریزی و کار زیاد درصدد هستند تا واجبات را از معروفیت و محرمات را از منکریت بیندازند.
وی در پایان خواستار توجه بیشتر به امر تبلیغ و کار فرهنگی در جامعه شد.
حجتالاسلام محمدرضا فاکر عضو مجلس خبرگان رهبری، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و عضو جامعه مدرسین بود که بر اثر بیماری سرطان روز 21 بهمنماه درگذشت و پیکرش پس از تشییع در قم، به مشهد منتقل و در آنجا خاکسپاری شد.
با حضور آیات عظام و علما/
مراسم چهلمین روز درگذشت حجتالاسلام فاکر در قم برگزار شد
قم - خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت حجتالاسلام محمدرضا فاکر عضو فقید مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با حضور مراجع تقلید، علما و مسئولان و مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.
