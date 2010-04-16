۲۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

کوره طرح ورق خودرو هفته آینده روشن می‌شود

مشعل‌های کوره طرح ورق گالوانیزه خودرو در استان چهار محال و بختیاری هفته آینده روشن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)،‌ مجری طرح ورق گالوانیزه خودرو با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با روشن شدن مشعل ها مرحله گرم شدن کوره آغاز می شود تا شرایط برای تولید ورق خودرو مهیا شود.

حسین مردانی در مورد مراحل آماده سازی خط تولید گفت: طی یک ماه اخیر نیز برنامه آزمایشی چرخش سرد ورق (Cold Round) آغاز شده تا همه تست ها بر روی قسمت های مختلف انجام گیرد.
 
مجری طرح بزرگ ترین طرح تولید ورق خودرو خاورمیانه تصریح کرد: تا کنون نیمی از توان سرعت خط تولید (120 متر در دقیقه) با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است. مردانی خاطر نشان کرد: از دهم خرداد ماه برنامه تست گرم و تولید آزمایشی شروع می شود.
 
طرح تولید ورق خودرو چهار محال بختیاری به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید این محصول در خاورمیانه سالانه از توان تولید 400 هزار تن ورق گالوانیزه خودور برخوردار است.
کد مطلب 1064727

