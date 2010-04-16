موفقیت پرسپولیس تقدیم به بیماران سرطانی/ دیگر در پرسپولیس نمی مانم

بابک معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمش برابر دبیری تبریز که منجر به صعود سرخپوشان به لیگ برتر فوتسال شد، گفت: بازی خیلی خوبی بود که در فضایی جوانمردانه و بدون تنش برگزار شد. همه چیز این بازی خوب بود، داور، تیم حریف، ما و ...

وی همدلی، مبارزه، استقامت، معرفت و همیاری را از اصلی‌ترین عوامل موفقیت تیم فوتسال پرسپولیس برشمرد و گفت: در این راه باید از آقای کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس، سعید عبدالله نژاد دستیارم و همه بازیکنان پرسپولیس تشکر و قدردانی کنم.

معصومی که سال گذشته با بیمارانی سرطان دست و پنجه نرم می کرد، همچنین افزود: من فقط به خاطر بیماران سرطانی مسئولیت تیم فوتسال پرسپولیس را قبول کردم. می خواستم به آنهایی که سرطان دارند، بگویم می شود با این بیماری مبارزه کرد و نباید منتظر مرگ باشند.

سرمربی تیم فوتسال پرسپولیس خاطر نشان کرد: فکر نمی کنم سال آینده در تیم پرسپولیس مربیگری کنم. من فقط آمدم تا یک پیام به بیماران سرطانی بدهم که با موفقیت در پرسپولیس این پیام را به آنها دادم تا به زندگی امیدوار باشند. امروز هم موفقیت خود و پرسپولیس را تقدیم به بیماران سرطانی می کنم.

وی کار تیم پرسپولیس در لیگ برتر فوتسال را دشوار خواند و گفت: آقای کاشانی دستور دادند، تیم خوبی برای فصل آینده تدارک ببینند. نمی دانم سرمربی جدید به پرسپولیس می آید یا اینکه همچنان با سعید عبدالله نژاد می مانند. من هم اگر می توانستم در پرسپولیس می ماندم اما نیاز به آرامش دارم و ترجیح می دهم یک فصل استراحت کنم یا اینکه در لیگ دسته اول باشم.

معصومی در ادامه با ابراز تشکر از حبیب کاشانی گفت: زمانی که من در بیمارستان بستری بودم، آقای کاشانی به عیادت من آمد و گفت:"اگر از تخت بیمارستان بلند شوی، تیم فوتسال پرسپولیس را تشکیل می دهم و هدایت آن را به تو می سپارم." شکر خدا بیماری من بهتر شد و آقای کاشانی هم سر حرفش ایستاد. من خوشحالم که زحمات و محبت او را پاسخ گفتم.