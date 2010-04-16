مدیرعامل بانک مسکن تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گفته می شود علت تغییر حسن کاری از مدیرعاملی بانک مسکن بازنشستگی بوده است. در همین حال، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی قدرت الله شریفی را به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک مسکن منصوب کرد.

این حکم به استناد تبصره ذیل ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی صادر شده است.

قدرت الله شریفی پیش از این نایب رئیس هیئت مدیره بانک مسکن استان تهران، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک مسکن استان تهران ، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک مسکن استانهای گیلان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بوده است.

