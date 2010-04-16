طراحی پایلوت تولید آنزیم صنعتی برای کابرد در صنایع غدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا روستا آزاد مجری طرح با بیان این مطلب گفت: در این طرح تولید آنزیم آلفا- آمیلاز به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و طراحی پایلوت پلنت آنزیم بر مبنای آن انجام شده است.

وی به کاربردهای آموزشی این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: این سیستم به صورت چند منظوره طراحی شده است. علاوه بر تولید برخی از آنزیمها به صورت نیمه صنعتی، کاربرد آموزشی نیز برای دانشجویان دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت به کاربردهای صنعتی آنزیمها اشاره کرد و ادامه داد: آنزیمها در صنایع غذایی، شوینده، نساجی، چرم سازی، تصفیه پساب ها، صنایع تولید فراورده های پزشکی و دارویی و تولید انرژی قابل استفاده است.

روستا آزاد با بیان اینکه در سالهای اخیر فرایندهای مبتنی بر کاربرد آنزیمها به عنوان مناسب ترین و جدیدترین روش در تغییر و تبدیل ترکیبات در صنایع کاربرد دارد خاطرنشان کرد: با توجه به کاربرد گسترده آنزیمها به دلیل آنکه قسمت اعظم آنزیم مصرفی کشور وارداتی بوده و ارز بری قابل توجهی دارد و با توجه به توانمندی کشور به لحاظ آشنا بودن به دانش فنی تولید آنزیمها از منابع میکروبی و به طریق بیوتکنولوژی می توان با برنامه ریزی صحیح علاوه بر صرفه جویی ارزی از وابستگی کشور را به قدرتهای صنعتی جهان کاست.