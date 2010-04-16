ترکیب هیئت های داوری جشنواره کن کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر درحالی که تیم برتن فیلمساز نامدار آمریکایی پیش از این به عنوان رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره معرفی شده بود ، با اعلام نام جووانا متزو جورنو بازیگر ایتالیایی و امانوئل کارره فیلمساز فرانسوی ترکیب این هیئت داوری کامل شد.



پیش از این کیت بکینسیل بازیگر انگلیسی ، بنیسیو دل تورو بازیگر پورتوریکویی هالیوود ، ویکتور اریسه فیلمساز نوگرای اسپانیایی ، شکار کاپور کارگردان هندی الاصل بریتانیایی و آلبرتو باربرا رئیس موزه ملی سینمای ایتالیا به عضویت هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره کن برگزیده شده بودند.



از سوی دیگر امانوئل دووس بازیگر فرانسوی و دینارا دروکاروا بازیگر روس به ترکیب هیئت داوران بخش سینه فونداسیون و فیلم های کوتاه جشنواره افزوده شدند.آتوم اگویان فیلمساز بزرگ کانادایی ریاست هیئت داوران این بخش را بر عهده دارد .درحالی که کارلوس دیه گوس فیلمساز برزیلی و مارک رشا کارگردان اهل اسپانیا پیش تر در ترکیب این هیئت قرار گرفته بودند.



علاوه بر اینها کلر دنی فیلمساز فرانسوی ریاست هیئت داوران بخش نوعی نگاه جشنواره را بر عهده گرفته است.

