افزایش یاد مانهای شهداء در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر جمعه در یادواره شهداء بخش سادات شهر رامسرافزود :جوانان ایرانی بعضا به اشتباه در خارج از کشور به دنبال الگو و اسوه هستند در صورتی که اگر بخواهند شجاع ترین و معتقدترین افراد را به عنوان الگوبرای خود برگزینند به طور یقین شهداء گزینه ای مناسب هستند.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: شهدا شجاع ترین، با ایمان ترین و معتقدترین افراد درکشور بودند که برای این آب و خاک جان خود را تقدیم کردند و می توان گفت که ملی ترین افراد شهدا بودند.



وی تصریح کرد: باید مسئله الگوگیری برای جوانان توسط مسئولان فرهنگی کشور به طور کامل تببین شود تا شهیدان به عنوان الگوی موفق جامعه در زمینه انسانی و اعتقادی به نسل امروز معرفی شوند.



طاهایی با بیان این که جنگ و دوران دفاع مقدس همانند گنجی ارزشمند به شمارمی آید، اظهار داشت: برای استخراج این گنج ارزشمند، باید یاد شهدا در جامعه زنده نگه داشته شود .



استاندار مازندران تاکید کرد: نسل جوان به شهدا اعتقاد دارند و شهداء را به عنوان انسانهای پاک باخته و عاشق می دانند اما این تقدس ظاهری باید به تقدس باطنی تبدیل شود و معنویت شهدا در معنویت جان ما اثر بگذارد و این امر در جامعه نهادینه شود.



وی به نقش شهیدان درآرام سازی فضای سیاسی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست ما برخواسته از فرهنگ دینی، اعتقاد، عشق و دیانت است و اگر فرهنگ دفاع مقدس در جامعه منتشر شود، در آن صورت است که سیاست، راه خدمتگزاری به جامعه را نشان می دهد و وسیله ای برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه محسوب می شود.