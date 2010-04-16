29 کشته و زخمی در انفجار تروریستی قندهار/ 6 کشته در انفجار بمب در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طی یک انفجار مهیب در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان دست کم 11 تن کشته و 18 نفر دیگر مجروح شدند.

به گفته یک مقام پلیس افغانستان این انفجار انتحاری با استفاده از یک خودروی بمب گذاری شده در مرکز تجاری شهر قندهار موسوم به الجدید روی داده است.

این گزارش همچنین حاکی است که 7 تن از قربانیان این انفجار کارکنان خارجی یک شرکت و سه تن از آنان نیروهای پلیس افغان بوده اند. گفتنی است این سومین انفجار تروریستی در قندهار طی یک روز به شمار می رود.

شینهوا در گزارشی دیگر از کشته شدن 6 نفر بر اثر انفجاری انتحاری در بیمارستانی در پاکستان خبر داد. تعداد زخمی های این حمله که به بیمارستانی در شهر کویته واقع در جنوب غرب این کشور صورت گرفته، اعلام نشده است اما گفته می شود یکی از نمایندگان پارلمان پاکستان در بین مجروح شدگان است.

این انفجار زمانی روی داد که مراجعه کنندگان به بخش اورژانس این بیمارستان در جلو در آن تجمع کرده بودند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بعهده نگرفته است با این حال مقامهای محلی طالبان پاکستان را مسئول این عملیات انتحاری می دانند.