طرح کسب و کار خانگی در دستور کار بخش تعاون قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید موسی متوسلین ظهر جمعه در بازدید از شرکت تعاونی فراگیر بانوان استان از سرمایه گذاری اندک، ارزش افزوده مناسب و بازدهی سریع به عنوان مزیتهای طرح کسب و کار خانگی عنوان کرد و افزود: اجرایی شدن این طرح به خاطر مطابقت کامل با موازین اخلاقی جامعه، درصد اشتغال بانوان کشور را بالا برده و در اقتصاد جامعه، تأثیر فراوانی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه درصد بالایی از جمعیت فعال کشور را بانوان تشکیل می دهند به نقش بخش تعاون در قبال آنها اشاره کرد و ادامه داد: یکی از وظایف بخش تعاون، اشتغالزایی برای همه افراد جامعه است و این بخش خود را در قبال زنان کشور نیز مسئول می داند.

متوسلین با اشاره به اینکه تشکیل تعاونی فراگیر بانوان استان با همین رویکرد صورت گرفته است، افزود: امیدواریم این تعاونی بتواند با فعالیت در بخش های گوناگون و با اشتغالزایی برای بانوان، باعث در دست گرفتن بخشی از اقتصاد استان توسط بانوان شود.

همچنین مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان نیز از آمادگی استانداری برای حمایت از اشتغال بانوان خبر داد و گفت: برنامه ریزیهای ویژه ای برای اشتغال بانوان صورت گرفته است که در این راستا از تمامی طرحهای اشتغالزا برای بانوان حمایت خواهد شد.

نسرین صفری افزود: تدوین سند چشم انداز بانوان، برگزاری همایش اشتغال بانوان و همچنین اختصاص 31 میلیارد ریال اعتبار به تعاونی های روستایی برای اشتغال، از جمله برنامه های اشتغالزایی امور بانوان استانداری زنجان است.