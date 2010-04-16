امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در مثلث قدرت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه با گرامیداشت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز ارتش به عنوان مظهر اقتدار این امت و نظام با ارتقاء فن آوری و تسلیحات نظامی خود، داشتن بدنه ای جوان و غیرتمند و انباشته تجربیات دقیق، پیچیده و عملی نظامی در هشت سال دفاع مقدس در مثلث قدرت قرار دارد.

وی اظهار داشت: آمریکا و اروپا از مدتها قبل برعلیه فن آوری هسته ای ایران در جهت خطر ساز جلوه دادن این فن آوری سر و صدا و تبلیغات راه انداختند تا با این سرو صدا ها به مردم دنیا بگویند که تسلیحات اتمی آمریکا تهدیدی برای دنیا نیست اما این تهدید آمریکا خط بطلانی براین موضوع کشید.

وی با اشاره به سخن گوهربار امام سجاد(ع) است که فرمودند" خدا را شکر می کنیم که دشمنان ما را احمق آفرید" عنوان کرد: امروز بیش از 30 پایگاه آمریکایی در تیر رس موشکهای ایران و نیروهای نظامی ایران است و اگر روزی حمله آمریکا شروع شود ظرف مدت کوتاهی پایگاههای نظامی او به خاک و خاکستر تبدیل خواهد.

آیت الله علم الهدی با سخنان اخیر مقام معظم رهبری در نشست با فرماندهان نظامی اظهار داشت: ایشان در کنار ارتقاء تسلیحات نظامی تاکید بر رشد معنوی، ایمان مداری و دین مداری داشتند که این یک موعظه معمولی و ساده نیست و در واقع بیان یک نقطه استراتژیک برای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی ما در جهت ارتقاء معنوی این نیروهاست.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه امروز کشورمان مطمع آمریکا و اذناب اروپایی او است، گفت: اینها وجود فاسد خودشان را در عراق و افغانستان به معرض نمایش گذاشتند و از زمان ورود و اقامتشان در این کشورها در این چند سال جز ناامنی، فلاکت، کشتارهای بی رحمانه دست جمعی چیز دیگری برایشان نیاوردند گمان نکنید آنها دست از ما برداشته اند.

آیت الله علم الهدی گفت: آنچه که باعث ناتوان دشمنان ما شده است دین، تقوا، ایمان، خداباوری و وابستگی به اسلام مردم است و اگر دین از جامعه ما رخت بربندد دشمن همه چیز ما را خواهد گرفت و سرنوشت ما از سرنوشت مرگبار مردم عراق و افغانستان بدتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بی حجابی یک گناه معمولی و ساده نیست و امروز متاسفانه با آرم مقدس هنر بر مردم تحمیل می شود، اظهار داشت: همه می گویند چرا فقط از بی حجابی می گویید و از بی عداللتی، بی مروتی، مفاسد اقتصادی و... کمتر می گویید باید به این افراد بگوییم همه این گناهان باید اصلاح شوند اما چیزی که امروز استکبار را به اهدافشان می رساند بی حجابی است.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: یک عده عناصر شیطان صفت و مولد جریان ابتذال در حوزه فیلم، تئاتر و موسیقی با همه خباثتی که دارند می خواهند مالیات هنرمندی خود را از مردم بگیرند و در این زمینه توقع هم دارند.

آیت الله علم الهدی گفت: کسی حق دارد مدال هنرمندی بگیرد که هنر را در استخدام توسعه دینی و اخلاق در آورد و معیار ارزش و ضد ارزش در کشور ما براساس دین است.