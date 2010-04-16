به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان، بابیان اینکه در حال حاضر بحث دانش صلح آمیز ملت ایران به قله های رفیع و بلند رسیده است افزود: منطق آمریکا و غرب در خصوص اینکه ایران به دنبال دانش صلح آمیز هسته ای است غط و آمیخته با دروغ و سیاهنمایی و کتمان واقعیت است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، با تعبیر دانش صلح آمیز هسته ای ملت ایران به فدک زهرا(س) دانش صلح آمیز هسته ای ملت ایران را متعلق به همه مسلمانان و شیعیان جهان دانست و تاکید کرد: باراک اوباما باید بداند که ملت ایران بر عزم راسخ و گفتمان منطقی و برحق خود در خصوص دانش صلح آمیز هسته ای ایستاده اند.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه آمریکا با منطق جاهلی خود هرگز نمی‌تواند دانش هسته‌ای را از ایران بگیرد، افزود: برخورد آمریکا و غرب با دانش هسته‌ای ایران، همان برخوردی است که 14 قرن پیش از این با فدک حضرت زهرا (س) صورت گرفت.

وی با اشاره به سخنان و تهدیدات اخیر اوباما در خصوص حمله اتمی به ایران ادامه داد: تهدید حمله هسته‌ای از سوی رئیس جمهور آمریکا نمونه بارز یک زورگویی است و این تهدیدات به منطق جاهلی آنها بر می‌گردد.

امام جمعه زنجان افزود: ایران نمی‌تواند به خاطر نگرانی شما دست از پیشرفت خود که امروزه در قالب دانش هسته‌ای متبلور شده است، دست بردارد.

حجت الاسلام واعظی با تاکید بر اینکه اسلام، دین انزوا و محدودیت نیست، گفت: اسلام، گویاترین و منطقی‌ترین دین دنیا است لذا نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به جز صهیونیست‌ها با همه دنیا می‌تواند ارتباط داشته باشد.

وی در ادامه فرا رسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و با اشاره به دو ویژگی بارز ارتش ایران گفت: اول اینکه ارتش جمهوری اسلامی یکی از یادگارهای امام راحل است همچنین فرماندهی آن نیز تنها در دستان یک نفر بوده و این شخص نیز تنها مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام واعظی افزود: ارتش ما باید همانند سایر نیروهای مسلح همچون گذشته، فرداهایشان بهتر از امروز بوده و همواره در آمادگی کامل به سر برند.