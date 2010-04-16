به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهار داشت: امروز ارتش ایران با هزاران شهید، جانباز و آزاده در دفاع از ایران اسلامی امتحان خود را پس داده است و با اقتدار کامل در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج از منافع ایران دفاع خواهد کرد.

وی با اشاره به ایثارگریهای ارتش در هشت سال دفاع مقدس گفت: نیروی نظامی ایران متعهد و قدرتمند به تهدیدهای توخالی غرب و آمریکا جواب دندان شکن می دهد.



حجت الاسلام جعفری با اشاره به تهدیدهای اوباما گفت: درحالی که انبارهای این کشور از سلاحهای اتمی لبریز است و میلیاردها دلار برای نوسازی سلاحهای خود هزینه می کند کنفراس انرژی هسته ای در آمریکا تشکیل می دهد و در همین کنفرانس نیز ایران را به حمله هسته ای تهدید می کند.



امام جمعه کرمان اضافه کرد: در حالیکه اوباما با شعار تغییر سرکار آمد و همه منتظر عملکرد مثبت وی بودند اما وی در عمل ثابت کرد که حماقتش از بوش هم بیشتر است و جنایات خود را در عراق و فلسطین نیز ادامه داده است.



حجت الاسلام جعفری افزود: اوباما بدون تعقل شروع به بلوف سیاسی و نظامی کرده است اما این تهدیدهای نشان از ترس و هراس آمریکا از توان ایران اسلامی دارد.



ایران طی دو روز آینده کنفرانس هسته ای با عنوان انرژی هسته ای برای همه سلاح هسته ای برای هیچ کس را تشکیل می دهد و این کشورها اگر واقعا حرفی برای گفتن دارند در این کنفرانس حضور یابند.



وی اتحاد و یکپارچگی مردم و مسئولان را خواستار شد و گفت: در سایه این اتحاد مردم ایران به پیشرفتهای زیادی دست یافته اند و این مسیر با قدرت ادامه دارد و از هیچ تهدید و تحریمی نیز هراس ندارد.