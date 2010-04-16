به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فوتبال خاورمیانه، جبرئیل رجوب رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین در این خصوص گفت: برای رشد و پیشرفت فوتبال فلسطین توافقاتی با فدراسیون فوتبال اسپانیا به دست آمده که مهمترین آنها برپایی اردوهای آماده سازی و استفاده از دانش مربیان اسپانیایی در فوتبال فلسطین است.

رجوب اضافه کرد: ما به همکاری با کشورهای صاحب فوتبال نیاز داریم و می خواهیم از تجربه و توان این کشورها استفاده کنیم.

رجوب در مادرید ملاقاتی با لیزافیسکی وزیر ورزش اسپانیا داشت و در این نشست با حضور رئیس فدراسیون فوتبال این کشور توافقاتی برای گسترش همکاری های دو جانبه صورت گرفت.

رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین همچنین به مشکلات فوتبال فلسطین اشاره کرد و گفت: اشغالگران مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده اند. امکان نقل و انتقال بازیکنان در فلسطین اندک است. حتی تماشاگران برای حضور در ورزشگاهها با مشکل مواجه می شوند. ما امکان میزبانی از تیم های ملی و باشگاهی خارجی را نداریم. شرایط اقتصادی فوتبال فلسطین هم بحرانی است و نمی توانیم ساختار فوتبال کشور را حرفه ای کنیم.صهیونیست ها نمی گذارند فوتبال فلسطین رشد کند.

رجوب اظهار داشت: ما از صفر کار خودمان را شروع کردیم با همکاری و همیاری. با صداقت و دوستی و می خواهیم فوتبال فلسطین را به صحنه جهانی بازگردانیم.

سفر بلاتر در سال 2008 کمک زیادی به فلسطین کرد و حالا با وجود همه سختی ها برای رشد فوتبال در فلسطین تلاش می کنیم. امیدوارم بتوانیم در همه رده های سنی تیم های ملی قدرتمندی داشته باشیم.