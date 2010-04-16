جزئیات کامل اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان برای ترک تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات اخیر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرهای دیگر، این روزها به سوژه داغ بسیاری از رسانه های داخلی تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه حداقل 5 میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند، تاکید کرده است: گسل‌های زیر تهران به لطف دعای مردم فعال نیستند.

در همین حال، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کرده است: براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده می شود.

خبرگزاری مهر با توجه به اهمیت موضوع، جزئیات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران را به شرح ذیل منتشر کرد:

آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای متقاضی انتقال از شهر تهران

ماده 1- دستگاههای اجرایی مکلفند در فرایند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها، تسهیلات لازم را برای کارکنان مشمول این آئین نامه فراهم نمایند.

ماده 2- در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان شهرهای مبدا کسر و به سقف پست های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختیارات هیئت وزیران موضوع جابجایی اعتبارات دستگاههای اجرایی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از جهت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می شود.

ماده 3- هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.

ماده 4- در مورد مشمولان این آئین نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه های مورد عمل در مقررات افزایش می یابد.

ماده 5- دستگاههای اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آئین نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع ذیل بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.

ماده 6- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل تسهیلات لازم را برای مشمولان این آئین نامه فراهم نماید.

ماده 7- بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرردر مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمایند.

ماده 8- هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدا یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

تبصره - پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می شود، نخواهد بود.

ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آئین نامه انتقال می یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

ماده 10- سازمان تربیت بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.

ماده 11- کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساویاز حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.

ماده 12- تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس درخواشت کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.

ماده 13- امتیازات موضوع این آئین نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به شرح جدول زیر قابل افزایش خواهد بود:

ردیف جمعیت شهرها یا بخشها میزان دریافت امتیازها 1 تا 100.000 100درصد 2 تا 200.000 75 درصد 3 تا 400.000 65 درصد 4 تا 600.000 55 درصد 5 تا 900.000 45 درصد 6 900.000 به بالا 30 درصد

ماده 14- آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (بجز کلان شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آئین نامه برخوردار خواهند شد.

ماده 15- دستگاه های اجرایی می توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آئین نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و یا تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش بینی نمایند.

ماده 16- استانداران مسئول اجرای این آئین نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی می باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاههای اجرایی در شهرستان ها و بخش ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 17- اعطای تسهیلات مندرج در تصویب نامه شماره 93138/ت 37909 ه مورخ 1386.6.12 و اصلاحات بعدی آن در مواردی که در این آئین نامه پیش بینی شده باشد، مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.

ماده 18- کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاههای اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پیشمانی مشابه از تسهیلات این آئین نامه برخوردار شوند.

ماده 19- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آئین نامه را در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش بینی نماید.

ماده 20- معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانداران را به رئیس جمهور ارائه کنند.

ماده 21- این آئین نامه از تاریخ 1389.1.1 لازم الاجرا است.

گفتنی است، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را تصویب کرده است.