تصویری تازه از رمبو کشف شد / بنیانگذار شعر مدرن در یمن!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، تصویر سیاه و سفید یافت شده از رمبو او را در حالی که به همراه تعدادی از دوستانش در یکی از قهوهخانههای یمن در سال 1880 نشسته است، نشان میدهد.
تصویر رمبو به همراه تعدادی از دوستانش در قهوهخانهای در یمن (1880)
این هشتمین تصویری است از آرتور رمبو که در نمایشگاه کتابهای قدیمی پاریس معروف به "گراتند بالیه" عرضه میشود.
به گفته نویسنده کتاب زندگینامه این شاعر نامدار فرانسوی، این چهارمین تصویر سیاه و سفید رمبو است که تاکنون یافت شده است.
"ژان نیکلا آرتور رمبو" در 20 اکتبر 1856 در شارلویل فرانسه به دنیا آمد. او در 12 سالگی نخستین شعرش را سرود و یکسال بعد از آن، آموزگارش سه قطعه از اشعارش را منتشر کرد که یکی از آنها برنده یک جایزه نیز شد. در ژانویهٔ 1870 زمانی که تازه وارد پانزدهمین سال زندگیاش شده بود، نخستین کتاب شعرش به زبان فرانسوی منتشر شد و همان زمان از خانه فرار کرد و به پاریس رفت.
داریوش مهرجویی در فرانسه از زندگی آرتور رمبو فیلمی ساخته که با عنوان "سفر به سرزمین رمبو" در این کشور اکران شد. اشراقها (ترجمه بیژن الهی ،نشر فاریاب) و زورق مست (گزینش و برگردان محمدرضا پارسایار، نشر نگاه معاصر) هم از جمله آثار منتشر شده از آرتور رمبو در ایران هستند.
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