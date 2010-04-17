سفیر ایران از ساخت یک بیمارستان در نیکاراگوئه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "اکبر اسماعیلی پور" ضمن رد اظهارات هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در باره اعمال نفوذ ایران در حیات خلوت ایالات متحده گفت که ایران برای ساخت این بیمارستان در فقیرترین کشور آمریکای جنوبی که برای اهداف انساندوستانه صورت گرفته یک و نیم میلیون دلار هزینه کرده است.

هیلاری کلینتون سال گذشته مدعی شد که ایران با ساخت یک سفارت خانه بسیار بزرگ در ماناگوئه و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی خود با نیکاراگوئه در صدد از بین بردن نفوذ آمریکا در منطقه است

اسماعیلی پور افزود:اظهارات سال گذشته هیلاری کلینتون مبنی بر اینکه ایران با ساخت یک سفارتخانه بسیار بزرگ در ماناگوئه است در صدد از بین بردن نفوذ این کشور است دروغ می باشد.

وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد، گفت: ما به جای یک سفارت بزرگ یک کلینیک بزرگ ساخته ایم و بر آن هستیم تا خدمات بیشتری را که برای امور انساندوستانه ضروری است ارائه کنیم.

وی همچنین از برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت یک سد برق آبی و یک بندر عمیق در نیکاراگوئه خبر داد اما در عین حال اظهار داشت که این پروژه به دلایل فنی فعلا متوقف هستند.