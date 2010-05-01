به گزارش خبرنگار مهر، زرق و برق، طمع و پول حس مشترکی است که از روزگار قدیم جویندگان طلا را در پی بدست آوردن آن راهی سرزمینهای ناشناخته و دور می کرد، وسوسه ای که از همان زمانها برخی افراد را به هوس دزدی می انداخت و اکنون نیز که راهزنی به سبک دوران اسب و درشکه به پایان رسیده هنوز همان ماجرای تکراری دزد و طلا ادامه دارد اما اینک با حیله ها و ترفندهای جدیدتر...

این روزها کم نیستند اخباری که در مورد سرقت از طلافروشی ها در شهرهای مختلف کشور می شنویم، سرقتهایی که با نقشه های شوم دزدان گاه به سرانجام رسیده و یا در بسیاری از موارد نیز دزدان در چنگال قانون گرفتار شده اند. در این بین جدا از ضرر و زیان مالی برای شخص مالباخته، آسیبهای جانی و یا حتی مرگ فروشندگان طلا حوادث به مراتب حوادث دلخراشتری را رقم می زند که امکان جلوگیری از وقوع بسیاری از آنها با بکارگیری تمهیدات امنیتی وجود دارد. با این وجود اخبار متعدد سرقتهای مسلحانه از طلا فروشیها، کش روی، فروش طلاهای بدون فاکتور به جای تحریک بیشتر طلافروشان در انجام توصیه های امنیتی تنها بازار صفحه حوادث جراید را داغ کرده است و آنچه در این بین جذابتر به نظر می آید شیوه و میزان تبحر سارقان است نه ریشه و دلایل آن. غافل از اینکه در بسیاری از همین اخبار، سرقت از طلافروشی بدون تجهیزات ایمنی با یک جوراب زنانه و یک اسلحه قلابی نیز با موفقیت انجام شده است.

دردسر بی توجهی طلافروشان به دوش پلیس

توجه نکردن طلافروشان به توصیه های پلیس هر ساله پرونده های سنگینی را در آگاهیها و کلانتریهای پلیس بر دوش ماموان می گذارد. مرور اخبار سرقت طلا در سالیان اخیر که نزدیکترین آن سال گذشته است از ادامه این بی توجهیها حکایت دارد که از آن جمله می توان به سرقت 14 کیلوگرم طلا در پردیس کرج، سرقت 20 کیلوگرم طلا در شهرستان ازنا، سرقت و قتل طلافروش در مشهد و ... اشاره کرد، با این حال اقدامات پلیس در سال گذشته موجب شد تا باند سارقان مسلحی که در شهرهای مختلف کشور اقدام به سرقت از طلافروشیها کرده بودند شناسایی و دستگیر شوند. اعضای این باند به دهها فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند که از جمله آنها سرقت از طلافروشی پردیس کرج بود.

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی



این ضرب المثل را صاحب مغازه طلا فروشی در یکی از مراکز معتبر خرید تهران می گوید." نمی دونم چرا خیلی از همکارای ما حاضر نیستند از سود فروش خودشون یه درصدیو به نصب دوربین یا آژیر خطر اختصاص بدن. بیچاره پلیسا چه گناهی کردن که باید شهر به شهر بیفتن دنبال دزدا. اما وای به اون روزی که خدایی نکرده دزد به مغازشون بزنه، از زمین و زمون طلبکار می شن الا خودشون."



در این مرکز با توجه به واقع بودن بورس طلا در طبقه سوم، جریان خرید مشتریان دور از دید افراد مشکوک بوده و مجهز بودن پاساژ به دوربینهای مداربسته و نگهبانهای آموزش دیده، فضای آرام و ایمنی را برای اطمینان خاطر مشتریان ایجاد کرده است. 40 گالری طلا و جواهر در این مجتمع تجاری مشغول به فعالیتند که هرکدامشان از افراد سرشناس این صنف هستند و وضعیت ایمنی تمام مغازه ها نیز کاملا با مقررات تعیین شده همخوانی دارد، اجازه ورود با فشردن انگشت فروشنده صادر می شود، تمام حرکات توسط دوربینها ضبط و تعدد فروشنده ها از سوء استفاده مجرمان جلوگیری می کند. این وضعیت در میان اکثر طلا فروشیهای این مراکز صادق است و از سرقت و دزدی هم تا کنون خبری نبوده است.



قوانین حافظ امنیت واحدهای طلافروشی

مطابق قانون صنف طلا فروشان مقررات ویژه ای برای فعالان این عرصه تدوین شده که همگی در یک نگاه جزئی هدفی جز جلوگیری از متضرر شدن طلا فروشان و برقراری امنیت دنبال نمی کند اما در کمال ناباوری گروه قابل توجهی از فعالان این صنف از اجرای قوانین سر باز می زنند و با سهل انگاری، زمینه وقوع جرایم و از دست دادن سرمایه خود را فراهم می کنند. بر اساس قانون، نصب دوربینهای مدار بسته، حفاظ و شیشه های نشکن و فعالیت در ساعات تعیین شده از موارد مورد تاکید پلیس برای صنف طلافروشان است.



زرگنده، حس آباد، مغازه طلا فروشی؛ ما قیافه شناسیم دختر..!



مغازه در ابتدای خیابانی تنگ واقع است، از رفت و آمد خریداران و برخورد فروشنده می شد فهمید که تمام امنیت و اجازه ورود به این طلافروشی در ارزیابی فروشنده از ظاهر افراد و بر اساس فرضیه اعتماد کردن یا نکردن خلاصه می شود. وارد که می شوی خبری از دوربین و زنگ خطر نیست، تنها گاو صندوقی سیاه گوشه ای خود نمایی می کند. فروشنده مرد مسنی است که به گفته خودش 15 سال است در این محل طلا فروشی دارد. از او می پرسم هیچگاه به این فکر کرده اید که خدای ناکرده دزد یه مغازه تان بزند. برای امنیت مغازه تان چه کارهایی کرده اید؟ نگاهی عاقل اندر صفیح به من می اندازد و می گوید: "محل ما که دزد ندارد، تازه ما در را برای افراد مشکوک باز نمی کنیم، ما قیافه شناسیم دختر". به او می گویم مگر اخبار دزدی از طلافروشیها را در روزنامه ها نمی خوانید، این روزها تعداد سرقت از مغازه هایی که مجهز به سیتمهای امنیتی نیستند زیاد شده... از زیر میز چماغی در می آورد و می گوید دختر جان سیستم امنیتی یعنی این، خدا به دزدی که قصد دزدی از مغازه منو داشته باشه رحم کنه...



رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ: طلافروشان همکاری نمی کنند



سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتقاد از بی توجهی طلافروشان به توصیه های پلیس در این خصوص و آمار و ارقام وقوع سرقت از طلا فروشی ها در سال گشته گفت: صنف طلا و جواهر فروشی صنف مورد هدف مجرمان است و بالا بودن ارزش طلا و بازار خرید و فروش آن موجب شده با وجود تاکید و هشدارهای پلیس همچنان شاهد بی توجهی طلافروشان و وقوع سرقتهای متعدد دراین صنف باشیم.

وی ادامه داد: در سال 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرقت طلا از روی پیشخوان مغازه 18 درصد و ویترین زنی نیز60 درصد کاهش داشته اما وقوع سرقت مسلحانه در طلا فروشیها یک فقره نسبت به سال 87 افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: پلیس همواره برای آموزش این صنف اهمیت ویژه ای قائل شده تا از این طریق آنان را به نصب دوربینهای مدار بسته، حفاظ و شیشه های نشکن ترغیب کند.

سرهنگ محمدیان با اشاره به همکاری نکردن صنف طلافروشان با پلیس افزود: بسیاری از طلافروشان اقدام به نصب دوربینهای مدار بسته نکرده و همچنین با وجود اعلام پلیس به این صنف، مبنی بر فعالیت در ساعات مشخص شده، طلافروشان تا ساعات پایانی شب نیز به کسب و کار خود ادامه می دهند.

وی گفت: تعیین ساعت کار برای این صنف برای جلوگیری از وقوع سرقت در ساعات اولیه و پایانی روز است که تردد در این ساعات اندک بوده و زمینه برای سرقت فراهم است.

رئیس پلیس آگاهی تهران با تاکید بر نصب دوربینهای مدار بسته در طلا فروشیها تصریح کرد: علاوه بر وقوع سرقتهای بزرگ در طلافروشیها، برخی افراد نیز از غفلت فروشنده استفاده کرده و اقدام به "کش روی" طلا می کنند، برهمین اساس نصب این دوربینها می تواند در پیشگیری از وقوع این جرایم بسیار موثر باشد.

سرقت را جدی بگیرید...



احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و جواهر در این باره به خبرنگار مهر می گوید: بیشتر سارقان قبل از سرقت، مغازه های مورد دستبرد را برانداز می کنند و از وجود سیستمهای امنیتی به ویژه دوربینهای مدار بسته آگاه می شوند. در واقع مجهز بودن طلافروشی به این سیستمها در بیرون و مقابل مغازه در تصمیم دزدان برای اقدام به دزدی تاثیر مهمی دارد.



وفادار تاکید کرد: طلا فروشان باید حتما با زنگ اخطار به مغازه های مجاور خود و به مرکز ناجا متصل باشند و در صورت برخورد با سارقان ضمن حفظ خونسردی، صبور باشند و مسئله سرقت را شوخی نگیرند و با سارقان گلاویز نشوند، چرا که آنان وحشت زده هستند و اقدام به هر کاری می کنند.

امنیت در سایه تعامل دو سویه محقق می شود

اما اینکه همیشه بسیاری از صاحبنظران مسائل اجتماعی بر اجرا و بکارگیری قوانینی که منجر به پیشگیری از جرم می شود، تاکید دارند به دلیل پیامدهای ناشی از وقوع جرم است که به مراتب زیانبارتر از آسیبهای قبل از آن است به طوری که در جرائمی همچون سرقت به ضررهای مالی و یا حتی جانی برای فرد مالباخته و همچنین گستاخی و جرات بیشتر سارقان برای دزدی منجر می شود حال آنکه تاوان یک سهل انگاری بعضی اوقات به اندازه ی یک آه کشیدن و در مواقعی به قیمت از دست دادن تمام اندوخته یک زندگی است در حالیکه بکارگیری مقررات امنیتی از سوی اصناف مختلف بویژه صنف طلافروشیها شاید به عنوان عاملی قطعی در ممانعت از وقوع سرقتها تاثیرگذار نباشند اما به یقین در کاهش آن، کشف جرم و دستگیری سارقان موثر است. در واقع این شهروندان هستند که با پایبندی و جدی گرفتن مقررات می توانند امنیت و آرامش کسب و کار خود را فراهم کنند، امنیتی که تنها در سایه تعاملی دوسویه وهمگانی محقق می شود. حال با وجود همه این وقایع، هشدارها و توصیه ها آیا حفاظت از سرمایه یک عمر زندگی به خرید چند صد هزار تومانی یک دوربین مدار بسته، زنگ خطر و شیشه های ضدضربه نمی ارزد...

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گزارش از معصومه مهدیانی