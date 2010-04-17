امضای پیمان استارت 2 برای خلع سلاح هسته ای نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، "کاظم غریب آبادی" در آستانه برگزاری کنفرانس خلع سلاح تهران در گفتگو با روزنامه د پرس (De Pers) با اشاره به این کنفرانس گفت: بعد از 40 سال که از زمان تدوین معاهده ان.پی.تی می گذرد، هنوز جهان به خلع سلاح هسته ای دست نیافته و ما بر این باوریم که کشورهای دارای سلاح هسته ای بایستی گامهای عملی برای خلع سلاح هسته ای در جهان بردارند.

وی با متفاوت خواندن کنترل تسلیحات با خلع سلاح گفت: آنچه که بین روسیه و آمریکا در پراگ اتفاق افتاد برای خلع سلاح هسته ای نبود و مکانیسمی برای راستی آزمایی در این مورد نیز وجود ندارد. کنفرانس واشنگتن نیز برای خلع سلاح نبود. اصولا تصمیمات چنین کنفرانسی که صرفا نمایندگان 47 کشور در آن حضور دارند برای کلیه کشورها قابل پذیرش نیست.



سفیر ایران در بخش دیگری از این مصاحبه، ضمن تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران گفت: ما به تجربه دریافته ایم که برخی از کشورهای دارنده سلاح های هسته ای از جمله رژیم صهیونیستی در حمله به لبنان و غزه شکست خورده و نتوانستند برای جلوگیری از شکست خود کاری انجام دهد. مضافا اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو بسیاری از معاهدات بین المللی در زمینه سلاح های کشتار جمعی است و به تعهدات بین المللی خود پایبند است. اما متاسفانه در دنیای امروز اگر کشوری از هنجارهایی که توسط برخی کشورها بوجود آمده پیروی نکند، مورد هجمه تبلیغاتی قرار می گیرد و برخی از رسانه ها نیز به دور از اخلاق و حرفه رسانه ای واقعیات را وارونه جلوه می دهند.