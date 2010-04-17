به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در نشست مشترک با مسئولان شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب و شهرداری قم در تالار شهید زین‌الدین استانداری برگزار شد با اشاره به مشکل کمبود آب در استان قم اظهار داشت: این مشکل همواره به صورت جدی مطرح بوده است ولی فقط در مواقعی حساسیت بیشتری نسبت به آن نشان می‌دهیم که مسئله بحرانی می‌شود و ما باید در نظر داشته باشیم که در مواقعی که در وضعیت عادی بسر می‌بریم به برون رفت از بحران بیندیشیم.

استاندار قم تاکید کرد: باید بپذیریم که اقلیم قم کویری و خشک است و میزان بارندگی در این استان نسبت به دیگر نقاط کشور کمتر است و استان قم جهت توسعه در شهرک‌های صنعتی نیازمند آب است و برای مرتفع‌کردن این مشکل نیازمند مدیریت در مصرف صحیح آب هستیم.

موسی‌پور افزود: با عنایت ویژه دولت نهم و دهم انتقالات بسیار خوبی در زمینه آب رسانی به استان صورت گرفته است و این اقدامی بسیار ارزشمند است ولی نباید گمان کرد با انتقال آب از سرشاخه‌های دز به استان، مشکلات در این زمینه کاملا برطرف می‌شود زیرا طبق برنامه زمان‌بندی شده حل این مسئله تا سال 1420 ادامه دارد.

کاهش 44 درصدگی بارندگی در قم

وی با اشاره به آمار بارندگی در سطح استان در طولانی مدت و میان مدت بیان داشت: آمار نشان دهنده اوج بحران کم آبی در استان قم است که در طول 50 سال گذشته 123میلی‌متر و در طول 20سال گذشته 193 میلی متر بارندگی در سطح استان داشتیم و میزان بارندگی سال 87-88 تنها 200 میلی متر و بارندگی در سال زراعی 88-89 از میزان 12میلی‌متر بیشتر تجاوز نمی‌کند که این ارقام نشان می‌دهد 44 درصد نسبت به 20 سال گذشته و 32 درصد نسبت به طولانی مدت بارندگی کمتری داشته‌ایم که نیازمند تلاش جدی در برنامه‌ریزی صحیح و اهتمام وی‍ژه مسئولان در عبور از خط بحران به صورت ضربتی هستیم.

استاندار قم خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف صحیح آب از طریق مختلف می‌تواند در زمینه عبور از خط بحران بسیار راهگشا باشد.

موسی‌پور ظرفیت‌های موجود در مدارس علمیه استان، ائمه جماعات، نماز جمعه و رسانه‌های جمعی را بسیار مفید ارزیابی کرد و افزود: با یاری همه دستگاه‌ها و نهادها می‌توانیم مصرف صحیح آب را در استان نهادینه کنیم و از اتلاف آب شرب در استان جلوگیری کنیم.

انتقاد از آبیاری فضای سبز با آب شرب * وی با انتقاد از آبیاری فضای سبزشهری با آب شرب بیان داشت: باید آب مصرفی آشامیدنی از آبی که جهت آبیاری فضای سبز و اراضی کشاورزی استفاده می‌شود تفکیک شود تا مشکلات کمبود آب مرتفع شود.