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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۲۸

نوید به مهر خبر داد:

تغییر کتاب پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 91-90

تغییر کتاب پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 91-90

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از تغییر کتاب پایه اول ابتدایی از سال تحصیلی 91-90 خبر داد و گفت: کتب درسی سایر پایه های تحصیلی نیز به مرور طی سالهای آینده تغییر می کند.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تغییر محتوایی کتابهای درسی همسو با اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: تغییر ساختاری تنها جزئی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و تغییر محتوایی ارجحیت بیشتری نسبت به ساختار دارد.

طرح تغییر ساختار نظام آموزشی آذرماه سال 88 در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر محتوا تغییر نکند تحول ساختاری هم معنا ندارد، افزود: به همین دلیل طرح تغییر ساختاری و محتوایی را همزمان با یکدیگر مورد بررسی قرار دادیم و به همین منظور تا سال تحصیلی 91-90 کتاب پایه اول را تغییر خواهیم داد و در سالهای تحصیلی دیگر نیز کتاب درسی سایر پایه های تحصیلی تغییر می کنند.

نوید ادهم با اعلام اینکه بزودی برنامه درس ملی در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی می شود، افزود: به جز تغییر محتوای کتابهای درسی صلاحیتهای حرفه ای و علمی معلمان باید بالا رود چون در غیر این صورت تحول هیچ معنایی ندارد.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه " آیا تدوین کتابهای درسی پایه اول ابتدایی شروع شده است" گفت: هنوز تدوین کتابها آغاز نشده چرا که ابتدا باید تصویب برنامه درس ملی را آغاز کنیم ولی حتما این کتابها را تا مهرماه سال 90 تدوین می کنیم.

کد مطلب 1064980

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