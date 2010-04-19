تغییر کتاب پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 91-90

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تغییر محتوایی کتابهای درسی همسو با اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: تغییر ساختاری تنها جزئی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و تغییر محتوایی ارجحیت بیشتری نسبت به ساختار دارد.

طرح تغییر ساختار نظام آموزشی آذرماه سال 88 در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر محتوا تغییر نکند تحول ساختاری هم معنا ندارد، افزود: به همین دلیل طرح تغییر ساختاری و محتوایی را همزمان با یکدیگر مورد بررسی قرار دادیم و به همین منظور تا سال تحصیلی 91-90 کتاب پایه اول را تغییر خواهیم داد و در سالهای تحصیلی دیگر نیز کتاب درسی سایر پایه های تحصیلی تغییر می کنند.

نوید ادهم با اعلام اینکه بزودی برنامه درس ملی در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی می شود، افزود: به جز تغییر محتوای کتابهای درسی صلاحیتهای حرفه ای و علمی معلمان باید بالا رود چون در غیر این صورت تحول هیچ معنایی ندارد.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه " آیا تدوین کتابهای درسی پایه اول ابتدایی شروع شده است" گفت: هنوز تدوین کتابها آغاز نشده چرا که ابتدا باید تصویب برنامه درس ملی را آغاز کنیم ولی حتما این کتابها را تا مهرماه سال 90 تدوین می کنیم.