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۲۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

در دو بازی رفت و برگشت/

تیم ملی فوتسال کشورمان به مصاف اسلوونی می‌رود

تیم ملی فوتسال کشورمان به مصاف اسلوونی می‌رود

تیم‌های ملی فوتسال ایران و اسلوونی در تابستان سالجاری طی دیدارهایی دوستانه مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم ملی فوتسال اسلوونی آذرماه سالجاری به ایران آمد و در اصفهان دو دیدار دوستانه را مقابل تیم ملی کشورمان برگزار کرد، مسئولان این تیم از تیم ملی فوتسال ایران دعوت به کردند تا به این کشور اروپایی سفر کرده و دیداری تدارکاتی را برگزار کند.

براساس توافقاتی که به تازگی بین مسئولان فوتسال دو کشور ایران و اسلوونی صورت گرفته، قرار است تیم ملی کشورمان مرداد و شهریورماه سالجاری به این کشور اروپایی سفر کرده و میزبان این تیم باشد.

هنوز مشخص نیست که تیم ملی فوتسال کشورمان ابتدا میزبان تیم اسلوونی است یا اینکه میهمان این تیم خواهد بود.

تیم ملی فوتسال اسلوونی آذرماه سالجاری به ایران سفر کرد و دو بازی دوستانه را در اصفهان مقابل تیم ملی کشورمان برگزار کرد و در هر دوبازی شکست خورد.

کد مطلب 1064996

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