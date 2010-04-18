پروفسور جرالد بالدستی استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن در مورد این موضوع که چه ظوابط اخلاقی را میتوان برای روزنامهنگاری برشمرد به خبرنگار مهر گفت: رعایت ظوابط اخلاقی باعث میشود روزنامهنگار صداقت رسانهای نشان دهد. صداقت، انصاف و شجاعت در گردآوری، اطلاع رسانی و تفسیر اخبار و اطلاعات از جمله ظوابط اخلاقی روزنامهنگاری است.
وی تصریح کرد: روزنامهنگار باید در تنظیم خبر و عکسهای مربوط به آن دقت لازم را داشته باشد و توجه کند مسائلی که ارتباط با خبر ندارند را در خبر نگنجاند و خبر از شفافیت لازم برخوردار باشد تا مشکلی ایجاد نکند و کسی را بدون دلیل نرنجاند.
روزنامهنگار باید نگاه یکسانی به همه گروههای اجتماعی داشته باشد
وی تصریح کرد: روزنامهنگار باید نگاه یکسانی به تمام طبقات و گروههای نژادی، زبانی، مذهبی، قومی، جغرافیایی، جنسیتی و اجتماعی داشته باشد.
بالدستی تأکید کرد: روزنامهنگار باید توجه داشته باشد که سازوکار تبلیغات از خبر جداست و خبر او نباید جنبه تبلیغاتی داشته باشد و از ایجاد تفرقه بی مورد پرهیز کند.
پوشش اخبار مجوز تکبر نیست
استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن در ادامه افزود: روزنامهنگار باید در پوشش اخبار مربوط به حوادث که در آن به افرادی آسیب وارد شده دقت و توجه خاصی نشان دهد و در هنگام مصاحبه و تهیه عکس به روحیه افراد آسیب دیده توجه کند. به عبارت دیگر تهیه و پیگیری اخبار مجوزی برای تکبر به دست نمیدهد!
مؤلف "رسانه و سیاست در دوره ریاست جمهوری جکسون" تصریح کرد: روزنامهنگار در انعکاس اخبار مربوط به متهمان قضایی اصل انصاف را مورد توجه قرار دهد.
این متخصص حوزه اقتصاد رسانه در ادامه یادآور شد: روزنامهنگار باید فردی مستقل باشد و از استقلال رأی برخوردار باشد.
وی افزود: روزنامهنگار در انعکس اخبار مربوط به نظام سیاسی علاوه بر دقت و توجه باید از شجاعت نیز برخوردار باشد. روزنامهنگار در مقابل همه مخاطبان رسانهای مسئول است. لذا این موضوع وظیفه او را سنگین میکند.
وی تصریح کرد: از این رو رسالت رسانه ایجاب میکند که رسانه ارتباطی دوسویه و متقابل با مخاطبان خود داشته باشد و در انعکاس واکنشها و نقدهای سایرین به اخبار انعکاس یافته اهتمام ورزد.
نظر شما