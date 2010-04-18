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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

اخلاق روزنامه‌نگاری-2/

روزنامه‌نگار باید نگاه یکسانی به گروههای اجتماعی داشته باشد

روزنامه‌نگار باید نگاه یکسانی به گروههای اجتماعی داشته باشد

استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن با اشاره به اینکه روزنامه‌نگار باید به تفاوت میان خبر و تبلیغ واقف باشد یادآور شد: یک فعال رسانه‌ای باید نگاه یکسانی به گروههای مختلف اجتماعی داشته باشد.

پروفسور جرالد بالدستی استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن در مورد این موضوع که چه ظوابط اخلاقی را می‌توان برای روزنامه‌نگاری برشمرد به خبرنگار مهر گفت: رعایت ظوابط اخلاقی باعث می‌شود روزنامه‌نگار صداقت رسانه‌ای نشان دهد. صداقت، انصاف و شجاعت در گردآوری، اطلاع رسانی و تفسیر اخبار و اطلاعات از جمله ظوابط اخلاقی روزنامه‌نگاری است.

وی تصریح کرد: روزنامه‌نگار باید در تنظیم خبر و عکسهای مربوط به آن دقت لازم را داشته باشد و توجه کند مسائلی که ارتباط با خبر ندارند را در خبر نگنجاند و خبر از شفافیت لازم برخوردار باشد تا مشکلی ایجاد نکند و کسی را بدون دلیل نرنجاند.

روزنامه‌نگار باید نگاه یکسانی به همه گروههای اجتماعی داشته باشد

وی تصریح کرد: روزنامه‌نگار باید نگاه یکسانی به تمام طبقات و گروههای نژادی، زبانی، مذهبی، قومی، جغرافیایی، جنسیتی و اجتماعی داشته باشد.

بالدستی تأکید کرد: روزنامه‌نگار باید توجه داشته باشد که سازوکار تبلیغات از خبر جداست و خبر او نباید جنبه تبلیغاتی داشته باشد و از ایجاد تفرقه بی مورد پرهیز کند.

پوشش اخبار مجوز تکبر نیست

استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن در ادامه افزود: روزنامه‌نگار باید در پوشش اخبار مربوط به حوادث که در آن به افرادی آسیب وارد شده دقت و توجه خاصی نشان دهد و در هنگام مصاحبه و تهیه عکس به روحیه افراد آسیب دیده توجه کند. به عبارت دیگر تهیه و پیگیری اخبار مجوزی برای تکبر به دست نمی‌دهد!

مؤلف "رسانه و سیاست در دوره ریاست جمهوری جکسون" تصریح کرد: روزنامه‌نگار در انعکاس اخبار مربوط به متهمان قضایی اصل انصاف را مورد توجه قرار دهد.

این متخصص حوزه اقتصاد رسانه در ادامه یادآور شد: روزنامه‌نگار باید فردی مستقل باشد و از استقلال رأی برخوردار باشد.

وی افزود: روزنامه‌نگار در انعکس اخبار مربوط به نظام سیاسی علاوه بر دقت و توجه باید از شجاعت نیز برخوردار باشد. روزنامه‌نگار در مقابل همه مخاطبان رسانه‌ای مسئول است. لذا این موضوع وظیفه او را سنگین می‌کند.

وی تصریح کرد: از این رو رسالت رسانه ایجاب می‌کند که رسانه ارتباطی دوسویه و متقابل با مخاطبان خود داشته باشد و در انعکاس واکنشها و نقدهای سایرین به اخبار انعکاس یافته اهتمام ورزد.

کد مطلب 1064997

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