آخرین وضعیت کارت شناسایی ژنتیکی / کاربرد شناسنامه ژنتیک در حوزه دفاع

سردار احمد وحیدی در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای محققان کشور در حوزه زیست فناوری افزود: در سالهای اخیر محققان موفق به تولید کارتهای شناسایی از طریق ژنتیک شدند که این امر گام مهمی در زمینه ایجاد بانکهای ژنتیکی در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه در بانکهای ژنتیکی اطلاعات افراد نگهداری می شود، اظهار داشت: در صورتی که این طرح تجاری سازی شود تلاش می شود تا این کارتها در سطح نیروهای مسلح کاربردی شود.

وزیر دفاع همچنین به حمایت این وزارتخانه از پروژه های زیست فناوری در حوزه دفاع اشاره و خاطرنشان کرد: ما در تلاش هستیم تا پروژه هایی که از سوی شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها اجرایی می شود حمایت شود.

وی زیست فناوری را یکی از حوزه های مهم در فناوریهای پیشرفته و نوین توصیف کرد و یادآور شد: در سند چشم انداز، یکی از حوزه های فناوری که جمهوری اسلامی ایران باید به آن توجه کند حوزه زیست فناوری است که با توجه به دستاوردهایی که در این نمایشگاه عرضه شده است، سرعت رشد خوبی را در این حوزه داریم.

وحیدی با بیان اینکه در برخی از حوزه های زیست فناوری جزء معدود کشورهای تولید کننده دنیا هستیم اضافه کرد: با تلاش محققان امید است که در آینده موقعیت خوبی را در این حوزه در دنیا کسب کنیم.

به گزارش مهر، در سالهای اخیر محققان کشور موفق به ایجاد کارت ژنتیکی فناناپذیر شدند. این کارتها توانایی نگهداری اطلاعات ژنتیکی انسان را به مدت طولانی دارند. طبق اعلام وزارت بهداشت در مرحله اول، این کارت ها برای تمامی نیروهای نظامی صادر می شود.