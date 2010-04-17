نقد شکل و شیوه زندگی امری درونی است

مهمترین تأثیر ویتگنشتاین بر علوم اجتماعی و علوم سیاسی در این گزاره نهفته است که فلسفه هر چیزی را به همان صورت رها می‌سازد، نه چیزی را تبیین می‌کند و نه استنتاج. فلسفه تنها به ما یادآور می شود که استعمال واژه‌ها به این گونه باشد و نه به گونه‌ای دیگر.

در روش و فلسفه ویتگنشتاین بر خلاف علوم به دنبال عمومیت بخشی نیستیم بلکه در پی شکستن این عمومیت بخشی هستیم. از اینرو وظیفه علم معرفت بخشی نیست و جایی برای نظریه‌پردازی وجود ندارد.

اصل راهنمای پژوهشگر علوم اجتماعی، معنای به کار گرفته شده در بازی‌های زبانی است که در بستر "شکل زندگی" محقق می‌شود. بر اساس اندیشه‌های ویتگنشتاین نظریه‌پردازی در حوزه سیاست و اندیشه سیاسی و امکان هر گونه نقد کنشها و سنتهای اجتماعی رد می‌شود.

پیش فرض هر نقد درستی به یاری عیاری است که در درون شکل زندگی و زبان – یعنی در سنت توافقات اجتماعی- جای دارد و از اینرو هر حکمی محک و تجسم سنن اجتماعی است. سلبی بودن قضاوت درباره سنتهای ناشی از این امر است.

بنابراین نقد هر گونه شکل زندگی امری درونی به شمار می‌رود و بیرونی نیست. استدلال عقلانی در نقد شیوه‌های اختیاری زندگی، فاقد صلاحیت است؛ بنابراین عقلانیتی فراتر از شیوه زندگی ما نمی‌تواند معیاری برای روش زندگی ما ارائه دهد؛ چرا که اجباری است.

شانتال موفه نیز بر مبنای اندیشه‌های ویتگنشتاین به نقد چارچوب فردگرایی موجود در کانون سیاسی مدرن و به خصوص اندیشه دموکراسی می‌پردازد. وی معتقد است اشکال زندگی گوناگون به ضرورت، به راه حلی مشترک در حوزه سیاسی نمی‌توانند فروکاسته شوند.