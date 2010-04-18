بهمن فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با اشاره به اتفاقات اخیر در فوتبال ایران و ماجرای مذاکره با مربیان خارجی برای جانشینی افشین قطبی گفت: وضعیت حال فوتبال ایران آینده خوشی نخواهد داشت. با این حال کار من ساختن است و خراب کردن نیست.

کارشناس فوتبال کشورمان با انتقاد از برخی رسانه ها در بزرگ کردن بیش از حد افشین قطبی گفت: شما رسانه ها افشین قطبی را بت کردید و الان برای شکستنش خجالت می کشید و به سراغ من می آید.

فروتن با بیان اینکه در کشوری که بر روی تیم های پایه سرمایه گذاری نشود هیچ وقت موفق نمی‌شود افزود: در این صورت عرضه کم ولی تقاضا زیاد می شود و فوتبال گران می شود ولی خوب نمی شود.

وی مهمترین مشکل فوتبالیستهای ایرانی را مشکل گلزنی دانست و با اشاره به بازی اخیر سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا ادامه داد: سپاهان علی رغم موقعیت های خوبی که برای گلزنی داشت نتوانست آنچنان که باید در زمینه گلزنی موفق عمل کند.

فروتن با تاکید بر لزوم توجه ویژه به تیم های پایه در فوتبال کشورمان تصریح کرد: شروع آموزش فوتبال از سنین پائین موجب توسعه هر چه بیشتر و صحیح این ورزش در جامعه می شود.

کارشناس فوتبال کشورمان با اشاره به حضور چهار تیم باشگاهی ایران در رقابتهای آسیایی، امتیازات کسب شده توسط این تیم ها را یادآور شد و تاکید کرد: درست است این تیم ها امروز بازیها را می برند ولی بردن بازیها دلیل آینده دار بودن فوتبال در ایران نیست، کار کردن و سرمایه گذاری درست و آموزش صحیح اینها مسائلی است که می تواند آینده فوتبال ایران را بسازد.



فروتن، با اذعان به اینکه الان هیچ نوع سرمایه گذاری خوبی در زمینه فوتبال صورت نگرفته است افزود: در حال حاضر فدارسیون فوتبال چند تیم را اداره می کند ولی فدارسیون فوتبال باشگاه نیست که تیمداری کند بلکه همه باشگاههای کشور باید همانند فدارسیون فوتبال داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به حضور تیم های ذوب آهن، مس کرمان، سپاهان اصفهان و استقلال تهران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، گفت: ذوب آهن از همه تیم های ایرانی در این رقابتها جلوتر است و وضعیت خوبی دارد هرچند بازیکنان جوان و کم تجربه دارد و کمبود ستاره دارد ولی چون دور بعدی به فصل جدید می افتد به نظر من ذوب آهن یک تدوام و ثبات بیشتری نسبت به تیم های دیگر دارد و به لحاظ فنی هم جلوتر از تیم های دیگر است.



فروتن گفت: ذوب آهن در صورت پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز رقابتهای این فصل در فصل آینده با جاه طلبی های روبه رو خواهد شد و چهار ستاره داخلی و یا خارجی به مجموعه تیم خود اضافه خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص روند ورود بازیکنان خارجی به فوتبال ایران گفت: بازیکنان خارجی می تواند در فوتبال تاثیرگذار و الگو باشد ولی ما تاکنون در فوتبال ایران شاهد ورد بازیکنان خارجی که بتوانند الگوی بازیکنان داخلی باشند نبودیم.



فروتن در ادامه با اشاره به سابقه آشنایی خود با فوتبال زنجان، فوتبال استان زنجان را نیازمند تغیر ساختار دانست و گفت: تیم های زنجانی همه در لیگ دسته یک بودند ولی الان همه سر از لیگ دسته دو در آورند و این نشان دهند رکود فوتبال در زنجان است.

وی ادامه داد: فوتبال استان زنجان یک ایراد ساختاری دارد و آحاد مردم و قشر جوان و نخبه استان زنجان نیازمند یک فوتبال بهتر و قوی است.



بهمن فروتن با تلاش های مستمر و پیگیریهای سعدالله نصیری قیداری نماینده مردم زنجان در طارم در مجلس و تاکید استاندار زنجان برای سامان دادن به وضعیت فوتبال زنجان قرار است در هدایت یکی از تیم های زنجان را بر عهده بگیرید.