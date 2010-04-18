بهمن فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با اشاره به اتفاقات اخیر در فوتبال ایران و ماجرای مذاکره با مربیان خارجی برای جانشینی افشین قطبی گفت: وضعیت حال فوتبال ایران آینده خوشی نخواهد داشت. با این حال کار من ساختن است و خراب کردن نیست.
کارشناس فوتبال کشورمان با انتقاد از برخی رسانه ها در بزرگ کردن بیش از حد افشین قطبی گفت: شما رسانه ها افشین قطبی را بت کردید و الان برای شکستنش خجالت می کشید و به سراغ من می آید.
فروتن با بیان اینکه در کشوری که بر روی تیم های پایه سرمایه گذاری نشود هیچ وقت موفق نمیشود افزود: در این صورت عرضه کم ولی تقاضا زیاد می شود و فوتبال گران می شود ولی خوب نمی شود.
وی مهمترین مشکل فوتبالیستهای ایرانی را مشکل گلزنی دانست و با اشاره به بازی اخیر سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا ادامه داد: سپاهان علی رغم موقعیت های خوبی که برای گلزنی داشت نتوانست آنچنان که باید در زمینه گلزنی موفق عمل کند.
فروتن، با اذعان به اینکه الان هیچ نوع سرمایه گذاری خوبی در زمینه فوتبال صورت نگرفته است افزود: در حال حاضر فدارسیون فوتبال چند تیم را اداره می کند ولی فدارسیون فوتبال باشگاه نیست که تیمداری کند بلکه همه باشگاههای کشور باید همانند فدارسیون فوتبال داشته باشند.
فروتن گفت: ذوب آهن در صورت پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز رقابتهای این فصل در فصل آینده با جاه طلبی های روبه رو خواهد شد و چهار ستاره داخلی و یا خارجی به مجموعه تیم خود اضافه خواهد کرد.
فروتن در ادامه با اشاره به سابقه آشنایی خود با فوتبال زنجان، فوتبال استان زنجان را نیازمند تغیر ساختار دانست و گفت: تیم های زنجانی همه در لیگ دسته یک بودند ولی الان همه سر از لیگ دسته دو در آورند و این نشان دهند رکود فوتبال در زنجان است.
بهمن فروتن با تلاش های مستمر و پیگیریهای سعدالله نصیری قیداری نماینده مردم زنجان در طارم در مجلس و تاکید استاندار زنجان برای سامان دادن به وضعیت فوتبال زنجان قرار است در هدایت یکی از تیم های زنجان را بر عهده بگیرید.
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