تبلیغات رسانه ای موسسات آموزش عالی آزاد منوط به داشتن مجوز شد

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تبلیغات رسانه ای موسسات آموزش عالی آزاد در صدا و سیما و سایر رسانه ها باید با مجوز صورت گیرد. برای این منظور موسسات آموزش عالی آزاد واقع در تهران باید برای انجام تبلیغات به دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم مراجعه کنند و از این دفتر مجوز دریافت کنند.

وی اظهار داشت: وظیفه اعطای مجوز به موسسات آموزش عالی آزاد شهرستانها نیز به رابطین وزارت علوم در دفاتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه مادر هر استان واگذار شده است.

مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم گفت: در صورتی که موسسه ای بخواهد تبلیغی در رسانه ای داشته باشد باید از دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه مادر هر استان و با هماهنگی وزارت علوم مجوز دریافت کند.

وی اضافه کرد: این موضوع از طریق دفتر حقوقی وزارت علوم به رسانه ها نیز اطلاع رسانی شده و آنها نیز باید برای انجام هرگونه تبلیغ از موسسات مجوز مربوط را مشاهده کنند.

نادری اظهار داشت: در واقع هیچ رسانه ای نمی تواند بدون مجوز تبلیغاتی را برای موسسات آموزش عالی آزاد انجام دهد.

وی افزود: این موضوع به تمامی موسسات آموزش عالی آزاد نیز طی بخشنامه ای ابلاغ شده است.