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۲۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

تبلیغات رسانه ای موسسات آموزش عالی آزاد منوط به داشتن مجوز شد

تبلیغات رسانه ای موسسات آموزش عالی آزاد منوط به داشتن مجوز شد

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از الزام موسسات آموزش عالی آزاد به کسب مجوز برای انجام هرگونه تبلیغات رسانه ای خبر داد و گفت: هیچ رسانه ای نمی تواند بدون مجوز برای موسسه آموزش عالی آزاد تبلیغ کند.

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تبلیغات رسانه ای موسسات آموزش عالی آزاد در صدا و سیما و سایر رسانه ها باید با مجوز صورت گیرد. برای این منظور موسسات آموزش عالی آزاد واقع در تهران باید برای انجام تبلیغات به دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم مراجعه کنند و از این دفتر مجوز دریافت کنند.

وی اظهار داشت: وظیفه اعطای مجوز به موسسات آموزش عالی آزاد شهرستانها نیز به رابطین وزارت علوم در دفاتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه مادر هر استان واگذار شده است.
 
مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم گفت: در صورتی که موسسه ای بخواهد تبلیغی در رسانه ای داشته باشد باید از دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه مادر هر استان و با هماهنگی وزارت علوم مجوز دریافت کند.
 
وی اضافه کرد: این موضوع از طریق دفتر حقوقی وزارت علوم به رسانه ها نیز اطلاع رسانی شده و آنها نیز باید برای انجام هرگونه تبلیغ از موسسات مجوز مربوط را مشاهده کنند.
 
نادری اظهار داشت: در واقع هیچ رسانه ای نمی تواند بدون مجوز تبلیغاتی را برای موسسات آموزش عالی آزاد انجام دهد.
 
وی افزود: این موضوع به تمامی موسسات آموزش عالی آزاد نیز طی بخشنامه ای ابلاغ شده است.
کد مطلب 1065065

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