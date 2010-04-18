همایون حایری در گفتگو با مهر گفت: توانیر در حال انجام کار دقیق و کارشناسی بر روی راه اندازی بازار خرده فروشی برق است تا بتواند راهکارهای اجرای موفق این طرح را طراحی و عملیاتی کند. بر همین اساس، امسال امیدواریم خبرهای خوشی از راه اندازی بازار خرده فروشی برق داشته باشیم.

مدیرعامل توانیر افزود: راه اندازی بازار خرده فروشی برق نقطه عطفی در عبور از یک شرایط عمده فروشی به خرده فروشی به شمار می رود، بر همین اساس وزارت نیرو ساز و کار راه اندازی این بازار را از طریق مطالعات و کارهای کارشناسی لازم در دست انجام دارد.

وی در تشریح منفعت بازار خرده فروشی نسبت به عمده فروشی تصریح کرد: اولین منفعت این بازار ارتقاء رقابت است، وقتی رقابت افزایش یابد کیفیت خدمات ارایه شده نیز تاثیر می پذیرند و به سمت بهبود پیش می روند.

حایری در پاسخ به این سئوال که آیا راه اندازی این بازار، تاثیری بر روی قیمت خرید برق تولیدی نیروگاههای فعال در بازار برق دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون پایه قیمتی ما یارانه ای است؛ ولی قطعا قیمت برق از فضای بدون یارانه تاثیر می پذیرد. در این میان، بحثهایی نظیر خرده فروشی و تجارت برق در جهت کاهش قیمتها است و بحث اقتصاد مهندسی قضیه را مدیریت می کند.

وی اظهار داشت: در شرایطی که قیمتها شفاف و واقعی است، راه اندازی بازار خرده فروشی یکی از اقدامات بهره وری در سیستم به شمار می رود.

به گزارش مهر، برنامه وزارت نیرو این است که بازار خرده فروشی برق را به صورت آزمایشی در سال جاری راه اندازی و در مرحله بعد، در سال 1390 به صورت کامل وارد مدار کند. بر این اساس، قرار است که برای سایت اول و نمونه، پیاده سازی بازار خرده فروشی در شرکتهای توزیع نواحی تهران، توزیع تهران بزرگ و شرکت توزیع مشهد صورت گیرد.

در حقیقت، بازار خرده فروشی بازاری است که اجازه می دهد افرادی در آن به عنوان واسطه عمل کرده و برق مورد نیاز مصرف کنندگان را خریداری کنند و در اختیار مصرف کنندگان خرد و جزئی قرار دهند. این بازار اختیار مشتریان را بیشتر کرده و انتخابهای آنان را منطقی تر می کند. البته این بازار اختیار فروشندگان را نیز گسترش خواهد داد.

هم اکنون بازار برق ایران به صورت عمده فروشی به خرید و فروش برق می پردازد.