عرصه شرقی پل جوادیه تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصر آزادانی با اشاره به آخرین وضعیت پل جوادیه گفت: عرصه سمت شرقی این پل تکمیل شده و آماده بتن ریزی است.

وی با اشاره به معارضان تاسیساتی این پروژه اظهار داشت: کابل های فیبر نوری، برق و تاسیسات شهری از مهمترین معارضان این پروژه است که به تدریج در حال رفع است تا تاسیسات جایگزین آن نصب شود.

وی با بیان این که خاکریزی جنوب پل نیز در حال اجراست، خاطرنشان کرد: قوس اصلی این پل با دهانه 120 متر روی ریل راه‌آهن احداث می‌شود و بیش از یک هزار تن وزن دارد که شامل 70 قطعه پیش ساخته است که هر قطعه آن 70 تن وزن دارد.

به گفته مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، پل جوادیه می تواند از فشار ترافیک جنوب تهران بکاهد وعبور و مرور را با توجه به گذر مسیر راه آهن روان تر کند.



بر اساس این گزارش، پل جوادیه پلی کابلی است که به عنوان زیباترین پل خاورمیانه تا پایان نیمه اول امسال به بهره برداری خواهد رسید.