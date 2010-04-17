دبیر بنیاد میرمیران در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: امسال نیز مانند سالهای قبل برنامههایی برای روز معمار برگزار میکنیم که یکی از آنها برپایی نمایشگاه پوستر و نمایش کتابهای خارجی این حوزه است.
وی ادامه داد: ما در یک فراخوان از تمام طراحان گرافیک و علاقمندان پوستر دعوت کردیم تا آثار خود را با موضوع "آب و معماری" به دبیرخانه ارسال کنند که از میان آثار ارسالی به دلیل محدودیت فضای نمایشگاه مجبور شدیم تنها 40 اثر را برای نمایش در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان انتخاب کنیم.
حبیب قدیرزاده همچنین از نمایش تعدادی از پوسترهای دوره قبل خبر داد: 40 پوستر هم از نمایشگاه پارسال که با موضوع "نور و معماری" برگزار شد و از زوایهای دیگر به معماری نگاه شده بود، برگزار میکنیم که قرار است در نگارخانه نامی نشان داده شوند.
نمایشگاههای پوستر "آب و معماری" و "نور و معماری" ساعت 17 امروز، 28 فروردین افتتاح و به مدت یک هفته در خانه هنرمندان برگزار میشوند. همچنین طی مراسمی در روز چهارشنبه، اول اردیبهشت، همزمان با یادمان زندهیاد سیدهادی میرمیران، معمار فقید معاصر و بزرگداشت روز معمار پوسترهای برتر معرفی میشوند.
نظر شما