مساعدت عمرانی وزارت کشور به 40 روستای نیشابور

حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: این معاونت دستور داده است به دهیاری‌های 11 روستای بخش میان جلگه، 10 روستای بخش مرکزی، هفت روستای بخش تخت‌جلگه، شش روستای بخش سرولایت و شش روستای بخش زبرخان تا سقف مبلغ سی میلیون ریال، مبالغی اختصاص یابد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: این معاونت با اختصاص مبلغ 200 میلیون ریال اعتبار به شهرداری چکنه مرکز بخش سرولایت که دارای بدهی ده‌ها میلیونی است، موافقت کرد.

وی در ادامه خواستار اختصاص مبلغ دو میلیارد تومان اعتبار جهت آسفالت راه روستایی گلبو، عنبرکه، حسن‌آباد تا روستای ریگی و ماروس به‌طول حدود 20 کیلومتر که بیش از پانزده روستای محروم در دهستان بلهرات را پوشش می‌دهد، شد.

نماینده شهرستان‌های نیشابور و تخت‌جلگه از بقایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حجت‌الاسلام محمدی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در خواست کرد که با احداث مجتمع فرهنگی و ورزشی، تکمیل تله کابین و لحاظ نمودن شهر چکنه و روستای کلیدر به عنوان منطقه نمونه گردشگری موافقت کنند.

سبحانی‌نیا از دکتر میر‌کاظمی وزیر نفت در خواست کرد پیشنهاد احداث واحد تولیدی پتروشیمی در بخش سرولایت را با عنایت به ظرفیت‌های منطقه مذکور، مورد بررسی قرار دهد.

وی از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی نیز درخواست کرد پیشنهاد اعلام شهرستان نیشابور به عنوان پایگاه سنگ‌نوردی شرق کشور و تأمین منابع مالی و امکاناتی لازم را بدین منظور مورد بررسی قرار دهد.

