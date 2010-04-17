5 پیشنهاد ایران برای خلع سلاح جهانی/ همکاری ایران و آژانس ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه آن که با شعار "انرژی صلح آمیز هستهای برای همه، سلاح هستهای برای هیچکس" در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شده است، اظهار داشت: شعار این اجلاس یک شعار بسیار پرمعنا و در صورت تحقق ضامن امنیت پایدار و صلح برای همگان است.
وی امنیت را از پایههای اصلی زندگی شرافتمندانه و مقدمه لازم برای پیشرفت و رفاه عمومی ملتها دانست و افزود: صلح و امنیت خواست اولیه همه ملتها و دولتهای مستقل و صلح طلب است. زیرا بدون امنیت پایدار و احساس امنیت امکان برنامه ریزی همه جانبه برای پیشرفت و رفاه وجود ندارد.
رئیس جمهور افزود: امروز علیرغم اینکه بخش وسیعی از منابع ملتها به جای توسعه، رفاه صرف تامین امنیت ملی میگردد، اما نشانهای از بهبود وضعیت و کاهش فضای تهدید مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه شورای امنیت و سازمان ملل متحد نیز طی بیش از 60 سال نتوانستند امنیت پایدار و احساس امنیت را بر روابط بینالمللی حاکم نمایند و شرایط امروز به مراتب نامناسبتر از دهههای قبل است، گفت: جنگها، تجاوز و اشغالگریها و بالاتر از آنها سایه تهدید و مهمتر از اینها انباشت سلاحهای هسته ای و کشتار جمعی و بدتر از همه سیاستهای اعمالی از ناحیه چند دولت توسعه طلب، چشم انداز امنیت در مقیاس ملی، منطقهای و بینالمللی را برای همه کشورها و ملتها مبهم ساخته است و فضای ذهنی امور جوامع به شدت متاثر از احساس تهدید و ناامنی است.
احمدی نژاد با اعلام اینکه هنوز شعار خلع سلاح هستهای محقق نشده و آژانس انرژی اتمی نیز در انجام وظایف خود موفق نبوده است، گفت: زرادخانههای هستهای و شیمیایی و بیولوژیک هر روز انباشتهتر میشود و رقابت تسلیحاتی گسترش مییابد.
وی با طرح این سئوال که به راستی علت به وجود آمدن این مسئله چیست؟ گفت: به نظرم علت را باید در سیاستها و اقدامات چند دولت زیاده خواه و مستکبر جستجو کرد که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
رئیس جمهور با اشاره به سیاست تولید و به کارگیری سلاح هستهای اظهار داشت: اولین سلاحهای هستهای توسط دولت آمریکا ساخته و به کارگیری شدند این اقدام ضدبشری به ظاهر دست برتر را برای آمریکا و متحدینش در جنگ دوم جهانی پدید آورد لیکن خود عامل و مشوق اصلی توسعه سلاح هستهای توسط دیگران شد. ضمن اینکه نفس تولید سلاح هسته ای در یک کشور بهترین توجیه و عامل توسعه توسط دیگران است.
وی در ادامه در مورد استفاده از سلاح هستهای به عنوان ابزار بازدارندگی برخی کشورها عنوان کرد: این سیاست عامل اصلی توسعه رقابت تسلیحاتی است چرا که بازدارندگی، مستلزم داشتن دست بالا در کیفیت و کمیت سلاح است و این خود به رقابت خانمان برانداز هستهای دامن زده است.
احمدی نژاد اضافه کرد: میدانید که امروز بیش ا ز20 هزار کلاهک هستهای در دنیا وجود دارد که حدود نیمی از آن در آمریکا انباشت شده است که از این تعداد حدود 2 هزار و 500 کلاهک استراتژیک بوده و به سوی اهداف حیاتی دنیا نشانه گیری شده است. همچنین در طرف رقیب آمریکا نیز بالاجبار و به بهانه بازدارندگی، توسعه سلاح اتمی ادامه دارد.
وی با اشاره به تهدید به استفاده از سلاح هستهای در مناسبات بینالمللی برخی از کشورها خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت آمریکا هم از سلاح هستهای استفاده کرده است و هم به طور رسمی تهدید به استفاده از آن میکند ضمن اینکه یک کشور دیگر اروپایی نیز چند سال قبل به بهانهای همین تهدید را تکرار کرد.
رئیس جمهور افزود: وقتی دارندگان و تهدیدکنندگان و استفاده کنندگان از سلاح اتمی با برخورداری از حق ناعادلانه وتو در بالاترین مرجع مسئول امنیت جهانی حضور دارند، آیا این به معنای تشویق دیگران به تولید سلاح اتمی برای تامین امنیت ملیشان نیست؟
احمدی نژاد در خصوص استفاده ابزاری و یک جانبه برخی از کشورها از شورای امنیت و آژانس انرژی اتمی عنوان کرد: متاسفانه این رفتار ناپسند و ناعادلانه در اثر تکرار به یک روند تبدیل شده است. همچنین شورای امنیت آشکارا به ابزار اعمال سیاستهای چند دولت زورگو تبدیل شده و تا کنون نتوانسته است از حقوق و امنیت ملی کشورها صیانت نماید.
وی اضافه کرد: توجیه حمله به عراق و افغانستان، رفتار در جنگ صدام علیه ملت ایران و موضوع فلسطین موید این معنا است.
رئیس جمهور افزود: آژانس انرژی اتمی نیز به جای خلع سلاح دارندگان سلاح اتمی به عنوان فلسفه وجودیاش و کمک به اعضا برای استفاده مناسب و صلح آمیز از انرژی هستهای طبق وظیفه ماده 4 اساسنامه، متاسفانه به ابزار فشار بر اعضای فاقد سلاح و جلوگیری از بهره مندی آنان از حقوق هستهای قانونی تبدیل شده است.
احمدی نژاد در ادامه با اعلام اینکه تا کنون هیچ یک از اعضای فاقد سلاح هستهای نتوانستند به راحتی و بدون تحمل فشار و تهدیدها از حقوق قانونی خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای برخوردار شوند، گفت: این در حالی است که علیرغم صراحت ماده 6 اساسنامه حتی یک گزارش از نظارت بازرسان آژانس از تجهیزات هستهای دولت آمریکا و متحدانش منتشر نشده است و هیچ برنامه مصوبی برای خلع سلاح آنها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: اما در مقابل، تحت فشار همان دارندگان سلاح هستهای و به بهانههای گوناگون دهها قطعنامه علیه اعضای فاقد سلاح هستهای صادر شده است.
احمدی نژاد با اشاره به اعمال معیارهای چندگانه از سوی برخی از دولتها عنوان کرد: در حالی که رژیم صهیونیستی بیش از200 کلاهک اتمی ذخیره کرده، مسبب چندین جنگ گسترده بوده و همواره ملتها و کشورهای منطقه را تهدید به ترور و حمله نظامی میکند، از سوی دولت آمریکا و متحدانش به طور مطلق حمایت میشود و کمکهای لازم برای توسعه سلاح اتمی نیز دریافت میکند.
وی اضافه کرد: ولی همین دولتها به بهانه احتمال کذب انحراف در فعالیتهای صلحآمیز هستهای دیگران و بدون ارایه حتی یک سند معتبر سنگینترین فشارها و جنگهای روانی را بر اعضای آژانس اعمال مینمایند آنان در توجیه این سیاست دوگانه میگویند که رژیم صهیونیستی عضو آژانس نیست، آیا این به معنای تشویق دیگران به خروج از آژانس و تعلیق تعهدات منع گسترش سلاحهای هستهای نیست؟!
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه برخی از کشورها انرژی صلح آمیز اتمی را هم رده سلاح اتمی میدانند، گفت: می دانید که انرژی اتمی جزو پاکترین و ارازنترین انرژیهاست. تغییرات آب و هوایی و آلودگیهای ناشی از سوخت فسیلی و تجزیه ناپذیری آن ضرورت توسعه به کارگیری انرژی اتمی را دو چندان میکند .
وی اضافه کرد: به علاوه فناوری هستهای در تولید دارو، در شناخت و درمان بیماریهای صعبالعلاج در صنعت و کشاورزی و بسیاری از زمینههای مورد نیاز کاربرد گسترده و بسیار مفید و موثری دارد.
احمدی نژاد از بزرگترین خیانتهای دارندگان انحصاری سلاح اتمی را یکسان معرفی کردن سلاح اتمی با انرژی اتمی دانست و افزود: اصولاً مسیر ساخت سلاح با مسیر استفاده از انرژی اتمی متفاوت است و آنها این را به خوبی میدانند. میخواهند هم سلاح را و هم انرژی هستهای را به صورت انحصاری در اختیار داشته باشند و از این طریق اراده خود را بر جامعه جهانی تحمیل نمایند. آیا این رفتار زمینه توسعه و تولید سلاح هستهای نیست؟!
وی در ادامه با بیان اینکه معلوم شد که تولید و انباشت سلاح هسته ای و سیاست های اعمالی توسطدارندگان انحصاری آن بزرگترین عامل نا امنی و مشوق توسعه سلاحهای هسته ای است گفت: انهدام سلاح هسته ای و رفع تهدید هسته ای بزرگترین خدمت به ایجاد امنیت پایدار و صلح و دوستی است.
احمدی نژاد افزود: اما این سئوال است که آیا سپردن امر مهم خلع سلاح و جلوگیری از اشاعه، به خود دارندگان این سلاح روش درستی است. پیگیری این روش طی شصت سال گذشته به نتایج عکس منجر شده است. انتظار اقدام داوطلبانه از سوی دارندگان سلاح هسته ای انتظاری غیر منطقی و ساده لوحانه است، چرا که آنان سلاح اتمی را عامل برتری خود می دانند. ضرب المثل ایرانی می گوید "چاقو دسته خودش را نمی برد"
انتظار برقراری امنیت از صاحبان حق وتو و بزرگترین فروشندگان سلاح در جهان، انتظاری غیر منطقی است.
وی با طرح 5 پیشنهاد خواستار ایجاد صلح و انهدام سلاح های هسته ای شد.
رئیس جمهور خطاب به دولتمردان آمریکایی و متحدانشان گفت: آنها بدانند دوران اتکاء به بمب اتمی گذشته است. تهدید به استفاده از سلاح به خصوص سلاح هسته ای مخصوص کسانی است که فاقد منطق روشن و اندیشه انسانی هستند. اینکه در مقابل منطق قوی از تهدید اسفتاده شود متعلق به گذشته و فاقد کارآمدی در مناسبات است.
وی افزود: تهدید به استفاده از سلاح هسته ای، فقط آبروی دولتمردان آمریکا را بیش از پیش برد و سیاستهای ضد انسانی و تجاوزگرانه آنان را برملا کرد. دوران، دوران ملت ها و دوران اندیشه ها و فرهنگ است و تکیه بر سلاح در مناسبات بین المللی میراث دولت های بی فرهنگی و عقب مانده ازتاریخ است.
احمدی نژاد تصریح کرد: سیاست های تسلط بر خاورمیانه و انرژی و منابع ارزان آن آشکارا شکست خورده است و خوابهای برپایی امپراطوری های جدید آشفته است و تعبیر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه بهتر است به جای ادامه راه پیشنیان که به زباله دانی تاریخ پیوسته است به جاری زلال ملت های و دولت های مستقل و فرهنگ و منطق انسانی بپیوندند، گفت: این برای خود آنها بهتر و مفید تر است. آینده از آن ملت هاست و امنیت و صلح و عدالت با کمک صالحان و انسان کامل در تمام جهان مستقر خواهد شد و زورگویی در آینده جایی نخواهد داشت.
با همکاری و همراهی و همدلی این آرزو تحقق یافتنی است که انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس
رئیس جمهور در ادامه خطاب به دولتمردان آمریکایی و متحدانشان گفت: آنها بدانند دوران اتکاء به بمب اتمی گذشته است. تهدید به استفاده از سلاح به خصوص سلاح هسته ای مخصوص کسانی است که فاقد منطق روشن و اندیشه انسانی هستند. اینکه در مقابل منطق قوی از تهدید اسفتاده شود متعلق به گذشته و فاقد کارآمدی در مناسبات است.
وی افزود: تهدید به استفاده از سلاح هسته ای، فقط آبروی دولتمردان آمریکا را بیش از پیش برد و سیاستهای ضد انسانی و تجاوزگرانه آنان را برملا کرد. دوران، دوران ملت ها و دوران اندیشه ها و فرهنگ است و تکیه بر سلاح در مناسبات بین المللی میراث دولت های بی فرهنگی و عقب مانده ازتاریخ است.
احمدی نژاد تصریح کرد: سیاست های تسلط بر خاورمیانه و انرژی و منابع ارزان آن آشکارا شکست خورده است و خوابهای برپایی امپراطوری های جدید آشفته است و تعبیر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه بهتر است به جای ادامه راه پیشنیان که به زباله دانی تاریخ پیوسته است به جاری زلال ملت های و دولت های مستقل و فرهنگ و منطق انسانی بپیوندند، گفت: این برای خود آنها بهتر و مفید تر است. آینده از آن ملت هاست و امنیت و صلح و عدالت با کمک صالحان و انسان کامل در تمام جهان مستقر خواهد شد و زورگویی در آینده جایی نخواهد داشت.
با همکاری و همراهی و همدلی این آرزو تحقق یافتنی است که انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس.
نظر شما