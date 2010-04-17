به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور، میرمحمد میگونى مدیر امور بینالملل این سازمان با اشاره به برگزارى همایش زمینشناسى پزشکى در آسیاى میانه در خرداد ماه سالجارى گفت: این همایش در راستاى بخشى از وظایف تحقیقاتى سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور برگزار مىشود و همه فعالیتهاى مطالعاتى که در زمینه زمینشناسى پزشکى در منطقه انجام شده در این همایش ارائه مىشود.
وى تاکید کرد: در چند سال اخیر سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور به جایگاه ممتاز علمى در زمینههاى مختلف زمینشناسى و اکتشاف در سطح خاورمیانه دست یافته که در دست داشتن 20 پروژه با موضوعات نقشههاى زمینشناسى در خاورمیانه نشاندهنده این مطلب است.
مدیر امور بینالملل سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور ادامه داد: پس از اجلاس 2008 زمینشناسان جهان در نروژ، با توجه به توانمندىهاى ایران در زمینه زمینشناسى و علوم زمین، معاونت خاورمیانهاى کمیسیون بینالمللى نقشههاى زمینشناسى دنیا (CGMW) به سازمان زمینشناسى و اکتشافات معدنى کشور واگذار شد.
وى افزود: این پروژه به تصویب 25 درصد کل پروژههاى کمیسیون بینالمللى نقشههاى زمینشناسى دنیا از سال 2008 تا 2012 متعلق به جمهورى اسلامى ایران منجر شد و با اجراى آن کشورمان براى نخستین بار میزبان زمینشناسان خاورمیانه در یک اجلاس بینالمللى شد.
میگونى در ادامه خاطرنشان کرد: همکارى علمى با 20 مرکز علمى جهان براى تکمیل مطالعات پوسته کرهزمین به خصوص حوزه خاورمیانه و آسیاى مرکزى با اعزام دانشمندان ایرانى به کشورهاى خارجى نیز در حال پیگیرى است.
وى درباره صدور خدمات فنى و مهندسى سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور به سایر کشورها، گفت: این سازمان با بیش از 30 کشور دنیا در آسیا، آفریقا و آمریکاى لاتین در موضوعات مختلفى همچون انجام پروژههاى زمینشناسى و اکتشاف موادمعدنى، ایجاد پایگاه دادههاى علوم زمین، راهاندازى سیستم مکانیزه ثبت محدودههاى معدنى، ایجاد آزمایشگاههاى تخصصى علوم زمین، انجام پروژههاى زمین شناسى پزشکى و دریایى با رویکرد انتقال دانش فنى و صدور خدمات فنى و مهندسى تفاهمنامه و قرارداد امضا کرده است.
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